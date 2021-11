iPhone SE 2020 krijgt opvolger: dit is de verwachte lanceringsdatum

Veel iPhone voor weinig geld: dat is de iPhone SE. Volgens betrouwbare geruchten werkt Apple aan een opvolger van het populaire toestel. Maar wanneer mogen we de iPhone SE 3 verwachten?

Wanneer iPhone SE 3?

Tot nu toe bracht Apple twee keer een iPhone SE uit. De eerste generatie iPhone SE verscheen in 2016, die een 4-inch display had. Zijn opvolger liet lang op zich wachten: pas vier jaar later – in het voorjaar van 2020 – kwam Apple met de tweede iPhone SE.

De kans is klein dat we weer vier jaar moeten wachten op een nieuwe versie van de iPhone SE. Het budgettoestel is een belangrijk product geworden voor Apple en het bedrijf lijkt plannen te hebben om de SE ongeveer elke twee jaar te vernieuwen.

Volgens verschillende betrouwbare Apple-insiders, waaronder Ross Young en Ming-Chi Kuo, wil Apple de volgende iPhone SE in 2022 introduceren. Dit zou gebeuren in de eerste helft van het jaar. We verwachten dat dit in maart of april zal zijn. De eerste SE verscheen op 24 maart 2016, de tweede generatie op 15 april 2020.

Wat zijn de vernieuwingen?

Volgens de Apple-insiders zitten er geen spectaculaire veranderingen aan te komen. De looks zijn bijvoorbeeld hetzelfde: de iPhone SE lijkt zijn 4,7-inch display te behouden, met de dikke schermranden en een thuisknop.

De vernieuwingen bevinden zich onder de motorkap. De grootste verandering is volgens Kuo de ondersteuning van 5G. Uiteraard heeft de iPhone SE ook een krachtigere processor aan boord. Nu is de telefoon uitgerust met een A13 Bionic-chip, straks wordt dat waarschijnlijk de twee jaar nieuwere A15 Bionic die ook in de iPhone 13-serie zit.

Pas in 2024 stopt Apple de iPhone SE in een moderner jasje, voorspelt Young. Dit toestel zou een scherm van 5,7 tot 6,1 inch hebben. Er zijn ook geruchten geweest dat de iPhone SE dan lijkt op de iPhone XR uit 2018. Dit betekent dan hij er meer uitziet zoals moderne toestellen, met een randloos ontwerp en inkeping (notch) boven het scherm.

