Wanneer komt de iPhone 17? Dit is de verwachte release

De nieuwe iPhones komen eraan! Ben je benieuwd wanneer de iPhone 17 in de winkels ligt? Dit is de verwachte release.

Nieuwe iPhones

De nieuwe iPhones van 2025 komen eraan! Apple brengt dit jaar opnieuw vier iPhones uit: de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Er komt dus geen iPhone Plus, in plaats daarvan zien we de iPhone Air. Apple heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de volgende iPhone in de winkels verschijnt, maar houdt ieder jaar vrijwel dezelfde tijdlijn aan bij het uitbrengen van nieuwe smartphones.

Het is in ieder geval zeker dat de iPhone 17-serie in september wordt gepresenteerd. Die maand brengt Apple traditiegetrouw de nieuwe iPhones uit en dat is dit jaar waarschijnlijk niet anders. In 2024 kondigde Apple de nieuwe iPhone aan op maandag 9 september, in 2023 gebeurde dat op dinsdag 12 september, in 2022 was dat op woensdag 7 september en nog een jaar eerder viel de presentatie op dinsdag 14 september. Daardoor hebben we een goed idee wanneer de volgende iPhone dit jaar wordt onthuld.

Release van de iPhone 17

De presentatie van de nieuwe iPhones valt doorgaans in de tweede week van september. Dat betekent dat de iPhone 17 in de week van 8 september wordt aangekondigd. Apple kiest er vaak voor om de nieuwe smartphones op een dinsdag te onthullen, dus de kans is groot dat de nieuwe iPhones op dinsdag 9 september 2025 worden gepresenteerd. Die dag weten we welke nieuwe functies naar de iPhones komen én hoe de telefoons eruitzien.

De officiële release is een week later, de nieuwe iPhones verschijnen die week op vrijdag in de winkels. Zet vrijdag 19 september dus maar alvast in je agenda, want die dag is de iPhone 17 verkrijgbaar in alle winkels. Ben je van plan om de nieuwe iPhone direct te bestellen? Dat kan wel al in de week van de aankondiging, op vrijdag 12 september start de voorverkoop van Apple’s nieuwe smartphone vermoedelijk.

Dit kun je verwachten

De verwachtingen voor de iPhone 17-serie zijn hooggespannen, want Apple is volgens geruchten van plan om het ontwerp van de telefoons aan te passen. Vooral bij de iPhone 17 Pro (Max) kun je veranderingen in het design verwachten. Het camera-eiland aan de achterzijde van de Pro-modellen wordt veel groter. Ook het materiaal verschilt, want Apple neemt afscheid van de titanium behuizing. In plaats daarvan worden de Pro-modellen dit jaar gemaakt van aluminium en glas.

De iPhone 17 Air krijgt eveneens een opvallende behuizing, omdat dit Apple’s dunste iPhone ooit wordt. Vrijwel alle iPhones worden dit jaar voorzien van een nieuwe A19- of A19 Pro-chip, met uitzondering van de reguliere iPhone. Het is de verwachting dat het basismodel dezelfde A18-chip krijgt, die we nu al in de iPhone 16 zien. Wil je weten welke veranderingen nog meer naar de volgende iPhone komen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!