Wanneer verschijnt de iPhone 15 nou écht (dit moet je weten)

Er wordt steeds meer duidelijk over de nieuwe reeks iPhones die dit jaar verschijnt. Wanneer kunnen we de iPhone 15 verwachten?

Dit weten we tot nu toe over de iPhone 15

Apple komt dit jaar met een nieuwe iPhone-reeks. Deze bestaat naar alle waarschijnlijkheid – net als bij de iPhone 14 – uit vier versies: de 6,1-inch iPhone 15 (Pro) en de 6,7-inch iPhone 15 Plus en iPhone 15 Pro Max.

Vooral de iPhone 15 Pro en de Pro Max (of de Ultra) krijgen een flinke update van binnen. Beide toestellen krijgen de nieuwe A17 Bionic-chip. De nieuwe Pro Max krijgt daarnaast een nieuwe periscooplens, waarmee veel verder ingezoomd kan worden dan je nu met de iPhone 14 kunt. Ook heeft de Pro waarschijnlijk geen fysieke knoppen meer. Maar wanneer verschijnt de nieuwe iPhone-reeks?

Nieuwe iPhone 15 verschijnt pas in september

Apple heeft officieel nog geen datum aangekondigd waarop de nieuwe iPhone wordt gelanceerd. Maar we hebben al een goed idee van wanneer de nieuwe iPhone komt. De werknemers van de Apple Store in Engeland hebben namelijk te horen gekregen dat ze tussen 15 september en 7 oktober 2023 geen vrij mogen nemen. Als ze rond deze periode toch vrij vragen, zal dit niet worden goedgekeurd.

Zet 15 september 2023 daarom maar vast in je agenda, want dan komt de nieuwe iPhone van Apple uit. Als dit inderdaad de echte release date wordt, dan zal de aankondiging een week eerder zijn. Meestal is dat op dinsdag, dus dat wordt dan op 5 september 2023. De pre-order is dan op 8 september.

Alle nieuwe iPhones krijgen Dynamic Island

De datum is dus zo goed als zeker, en er wordt steeds meer bekend over de iPhone 15 Pro (Max). Hoe zit het met de ‘normale’ iPhone 15? Tot nu toe is het duidelijk dat er, ondanks de tegenvallende verkoop van de iPhone 14 Plus, tóch een iPhone 15 Plus komt. Dit is mogelijk de laatste iPhone in een Plus-uitvoering.

Daarnaast neemt de reguliere iPhone een aantal functies van de iPhone 14 Pro over. Zo komt het Dynamic Island van de iPhone 14 Pro naar alle iPhone 15-modellen, waardoor Apple definitief afscheid neemt van de oude notch. Ook de 48 MP-camera van de iPhone 14 Pro (Max) komt naar beide toestellen. Dit is een flinke upgrade tegenover de 12 MP-camera van de iPhone 14.

De verwachting is dat de reguliere iPhones opnieuw worden voorzien van een A16-chip. Deze chip vind je nu al in de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. De reguliere iPhones krijgen dus een iets minder grote update dat de Pro-modellen.

