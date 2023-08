Wanneer kun je de iPhone 15 kopen? Dit weten we tot nu toe

Volgende maand onthult Apple de iPhone 15, maar wanneer kun je de telefoon kopen? Dit is wanneer de nieuwe iPhone in de winkel verschijnt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgende iPhone verschijnt bijna

Nog maar even wachten, want volgende maand presenteert Apple de iPhone 15. Er komen veel toffe functies naar de nieuwe telefoons, zo krijgt de iPhone 15 Pro Max een nieuwe periscooplens en krijgen alle iPhones een 48-megapixelcamera. Ook komt het Dynamic Island dit jaar naar de reguliere iPhone 15 (Plus). Inmiddels hebben we ook een idee wanneer de nieuwe iPhone 15 verschijnt.

Lees ook: Nieuw iPhone 15 Pro hoesje gelekt (met één opvallende wijziging)

Een aantal grote Amerikaanse mobiele aanbieders heeft aan werknemers namelijk gevraagd om geen vrij te nemen rond 13 september. Dit heeft te maken met een grote smartphone-aankondiging. Het gaat vermoedelijk om de presentatie van de nieuwe iPhone. Maar wanneer kun je de iPhone 15 ook daadwerkelijk kopen? Wij vertellen je wanneer de nieuwe telefoons waarschijnlijk in de winkels verschijnt.

Dit is wanneer je de nieuwe iPhone kunt kopen

Het is dus de verwachting dat Apple op woensdag 13 september de nieuwe iPhones zal aankondigen. Dat gebeurt doorgaans om 19.00 uur ‘s avonds (Nederlandse tijd). Het is ook goed mogelijk dat Apple de iPhone een dag eerder aankondigt, op dinsdag 12 september. Dat blijft dus nog even afwachten. Hierdoor hebben we wél een vermoeden wanneer je de iPhone 15 officieel kunt kopen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone is meestal de vrijdag na de presentatie te pre-orderenen. Dat betekent dat je de iPhone 15 op vrijdag 15 september alvast kunt bestellen. Precies een week later verschijnt de nieuwe telefoon dan in de winkels en wordt de iPhone officieel geleverd. Op 22 september kun je de nieuwe iPhone 15 dus eindelijk kopen, als Apple dezelfde tijdlijn aanhoudt als voorgaande jaren.

Alles weten over de iPhone 15?

We weten dus eindelijk wanneer je de iPhone 15 officieel kunt kopen. Wil jij meer weten over de iPhone 15? Lees dan hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max. Wil je weten hoeveel je straks neerlegt voor de nieuwe iPhones? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple verhoogt de prijzen van de iPhone dit jaar waarschijnlijk opnieuw. Zó duur wordt dat.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de iPhone 15? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!