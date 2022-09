iOS 16 is vandaag uitgebracht voor (bijna) alle iPhone’s! Maar waar blijft iPadOS 16? En wanneer is deze iPad-software wél te downloaden?

Meestal verschijnt een grote iPadOS-update tegelijk met de iOS-update in september. Dit jaar is dat helaas anders. Waar blijft iPadOS 16 nu iOS 16 beschikbaar is? Apple heeft bevestigd dat de release van iPadOS 16 is uitgesteld.

In dit artikel lees je alles over de beweegredenen van Apple om de release van iPadOS 16 uit te stellen en wanneer wij verwachten dat Apple wel deze software uit gaat brengen.

‘Stage Manager’ grote reden van afwezigheid

De grote reden achter de afwezigheid van iPadOS 16 is de ontwikkeling van de functie Stage Manager. Deze duurt naar verluidt langer dan Apple oorspronkelijk hoopte. Stage Manager zorgt ervoor dat je met zwevende vensters meerdere apps tegelijk op de iPad gebruikt. Hiermee is je iPad een stapje minder een ‘grote iPhone’ en meer een MacBook.

Als je een app opent, komt deze op je iPad mooi centraal in beeld. De apps die je (tijdelijk) niet gebruikt zie je links op het scherm staan. Met een tik op een app aan de zijlijn open je deze. Wij vonden Stage Manager in de bèta echter een beetje tegenvallen en vinden het dus fijn dat Apple nog even de tijd neemt. Het resultaat: jullie vragen je massaal af waar iPadOS 16 blijft.

Wanneer verschijnt iPadOS 16 dan wel?

Apple heeft het al bevestigd: iPadOS 16 verschijnt ergens in oktober. Een precieze datum weten we nog niet. We verwachten dat de release ongeveer een week na de aankondiging van de goedkope iPad 2022 en een nieuwe iPad Pro is, die naar verluidt in oktober worden aangekondigd.

Voor nu kun je dus alleen iOS 16 installeren en ook watchOS 9 is beschikbaar, voor wie een Apple Watch om de pols draagt. macOS Ventura – de grote macOS-update – wordt overigens ook verwacht in oktober.

