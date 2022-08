Apple bevestigt: iPadOS 16 verschijnt later dan gehoopt

Meestal verschijnt een grote iPad-update tegelijk met de iPhone, in september. Dit jaar is dat helaas anders. Apple heeft bevestigd dat de release van iPadOS 16 wordt uitgesteld.

iPadOS 16 release

Begin deze maand onthulde Mark Gurman van Bloomberg dat Apple overweegt de release van iPadOS 16 uit te stellen tot oktober. Dit vanwege problemen met Stage Manager, een van de grotere iPad-functies van dit jaar.

Nu bevestigt Apple dat de release van iPadOS 16 wordt uitgesteld. In een verklaring aan TechCrunch schrijft Apple het volgende:

Dit is een bijzonder groot jaar voor iPadOS. omdat het een eigen platform is met functies die speciaal zijn ontworpen voor de iPad, hebben we de flexibiliteit om iPadOS volgens zijn eigen schema te leveren. Dit najaar is de release van iPadOS pas na iOS 16, als versie 16.1 in een gratis software-update. Apple tegenover TechCrunch

Apple rept dus met geen woord over bugs of kwaliteitsproblemen, maar geeft de vertraging een positieve draai door te beweren dat iPadOS nu zijn eigen schema zal hebben. Opmerkelijk is dat Apple nooit versie 16.0 lijkt vrij te geven. De eerste versie van iPadOS 16 zal dus 16.1 zijn.

Wanneer verschijnt iPadOS 16?

Waarschijnlijk benut Apple de extra tijd om Stage Manager aan te passen, een functie waarmee iPad-gebruikers voor het eerst meerdere apps in zwevende vensters kunnen zetten. Die optie werkte in de bèta’s verre van optimaal.

Gurman schreef eerder dat Apple iPadOS 16 in oktober hoopt te lanceren. Volgens geruchten heeft Apple plannen om in oktober nieuwe iPad-modellen te introduceren, waaronder een iPad Pro 2022. Het is zeer waarschijnlijk dat deze iPads draaien op de nieuwe software. Later dan oktober zal het dus waarschijnlijk niet worden.

