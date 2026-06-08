Hoe laat onthult Apple iOS 27 vanavond? Op deze tijd begint de WWDC 2026

Apple staat op het punt om iOS 27 en alle andere nieuwe softwareversies te presenteren! Benieuwd wanneer Apple iOS 27 onthult? Zo laat begint de WWDC 2026.

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dagen uren minuten seconden WWDC 2026

WWDC 2026

De WWDC 2026 begint bijna! Apple presenteert de belangrijkste softwareversies van het jaar op maandag 8 juni 2026. Dat betekent dat we vanavond weten welke nieuwe functies naar de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch én Apple TV komen. Dat is niet alles, want er komen ook verbeteringen naar de AirPods, HomePod en CarPlay. Ben je benieuwd wat er allemaal gaat veranderen? Dan hoef je niet lang meer te wachten, want de presentatie begint op 8 juni om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Op die tijd begint de jaarlijkse WWDC. Apple trapt de presentatie doorgaans af met een korte introductie, vervolgens worden alle nieuwe besturingssystemen gepresenteerd aan het grote publiek. Vorig jaar paste Apple de nummering van alle softwareversies aan, waardoor dit jaar iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27 op de planning staan. Bij vrijwel alle updates gaat Apple Intelligence een grote rol spelen.

Apple Intelligence

Volgens geruchten krijgt Apple Intelligence een grote update in 2026. De slimme techniek van het bedrijf komt naar meer applicaties, zo worden de Foto’s- en Camera-app uitgebreid met Apple Intelligence in iOS 27. De grootste verbetering wordt naar verluidt Siri 2.0, die na jaren vertraging eindelijk beschikbaar komt. Apple kondigde de nieuwe versie van Siri al aan in 2024, maar had grote moeite met de ontwikkeling van de verbeterde spraakassistent.

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Apple heeft deze problemen naar verluidt eindelijk opgelost, waardoor Siri 2.0 het belangrijkste onderdeel wordt van iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27. Siri krijgt een compleet nieuwe applicatie, waarin je vragen kunt stellen en opdrachten kunt invoeren. Het is daarnaast waarschijnlijk mogelijk om je gespreksgeschiedenis terug te kijken, iets dat niet kan met de huidige versie van Siri. Op die manier functioneert Siri straks als een volwaardige chatbot, waaraan je mogelijk ook ChatGPT, Claude en Google Gemini kunt koppelen.

Release van iOS 27

Verder is het de verwachting dat Apple focust op het verbeteren van de bestaande software. In 2025 voerde Apple grote veranderingen door met de introductie van Liquid Glass bij alle besturingssystemen. Liquid Glass zien we dit jaar opnieuw terug, maar gebruikers krijgen volgens geruchten wel meer opties bij het instellen van de transparantie van alle kaders. Zo moeten iOS 27, iPadOS 27 en alle andere softwareversies beter afleesbaar worden.

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Apple presenteert iOS 27 vanavond al, maar de definitieve update laat nog even op zich wachten. De komende maanden gebruikt Apple om alle nieuwe functies uitvoerig te testen, pas in september verschijnt iOS 27 voor alle gebruikers. Die maand komen ook iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 en alle andere softwareversies uit. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent van iOS 27 en alle nieuwe functies!