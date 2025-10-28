Wanneer komt iOS 26.1 naar je iPhone? Dit is de verwachte releasedatum

Apple bereidt de release van iOS 26.1 voor, maar wanneer komt de update naar je iPhone? Dit is de verwachte releasedatum!

iOS 26.1 komt eraan

Er komt weer een update voor de iPhone aan! Apple bereidt de release van iOS 26.1 voor, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen. We hoeven vermoedelijk niet lang meer te wachten, want het is de verwachting dat de nieuwe softwareversie begin november verschijnt. Aan de hand van eerdere updates weten we wanneer Apple iOS 26.1 waarschijnlijk uitbrengt. Op deze data verschenen soortgelijke softwareversies:

iOS 18.1: maandag 28 oktober 2024;

iOS 17.1: woensdag 25 oktober 2023;

iOS 16.1: maandag 24 oktober 2022;

iOS 15.1: maandag 25 oktober 2021.

Het is in ieder geval duidelijk dat iOS 26.1 later verschijnt dan eerdere vergelijkbare updates. Een week voor de release van een nieuwe softwareversie brengt Apple de Release Candidate (RC) van de update uit. Dit is de laatste testversie van de software, die is bedoeld voor ontwikkelaars. De RC van iOS 26.1 verschijnt vermoedelijk deze week, waardoor de definitieve versie in de eerste week van november volgt. Je kunt iOS 26.1 dus waarschijnlijk op maandag 3 november of dinsdag 4 november 2025 installeren.

Veel nieuwe functies

Met iOS 26.1 komen heel veel nieuwe functies naar je iPhone. Apple Intelligence komt voor het eerst beschikbaar in het Nederlands, waardoor je de nieuwe techniek eindelijk kunt activeren in Nederland en België. Met Apple Intelligence krijg je er een handige Schrijfhulp bij, die teksten kan samenvatten, herschrijven en verbeteren. Daarnaast krijg je er met Image Playground een nieuwe app bij, waarmee je zelf plaatjes kunt creëren.

Dat is nog lang niet alles, want je kunt ook zelf Genmoji samenstellen met behulp van Apple Intelligence. Dit zijn emoji die je zelf maakt, zodat je voor iedere gelegenheid een passend plaatje hebt. In het Meldingencentrum worden notificaties op een slimme manier samengevat met Apple Intelligence, de Mail-app gaat eveneens op de schop. Die krijgt een compleet nieuwe indeling, waarbij belangrijke mails automatisch bovenaan worden getoond.

Meer over iOS 26.1

Naast Apple Intelligence brengt iOS 26.1 nog meer veranderingen naar je iPhone. Eén van de belangrijkste aanpassingen in iOS 26 is Liquid Glass, dat je vanaf iOS 26.1 eindelijk zelf kunt instellen. Je bepaalt in de volgende softwareversie zelf hoe transparant Liquid Glass is, zodat het besturingssysteem voor iedereen goed leesbaar blijft. Verder worden wekkers en timers op de iPhone moeilijker om uit te schakelen, daar lees je hier meer over:

Verder verdwijnt Apple TV Plus in iOS 26.1, in plaats daarvan wordt de streamingdienst simpelweg Apple TV genoemd. Op deze veranderingen hoeven we niet lang meer te wachten, want de update verschijnt binnenkort. Apple brengt nieuwe softwareversies doorgaans uit rond 19.00 uur (Nederlandse tijd), dus houd je iPhone rond die tijd goed in de gaten op maandag 3 november en dinsdag 3 november. Wil je geen enkele update missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!