Wanneer komt iOS 18.4 naar je iPhone?

Het duurt niet lang meer voordat de volgende grote iPhone-update verschijnt. Maar wanneer komt iOS 18.4 uit?

Apple geeft niet vaak vooraf aan wanneer er een update komt. Toch is iOS 18.4 een van de uitzonderingen dat ze het wel hebben gedaan. Apple heeft zelfs al in oktober aangegeven dat er in april een update gaat komen.

Inmiddels is iOS 18.3.2 al officieel uit, dus de volgende grote update moet wel iOS 18.4 zijn. Sterker nog: Apple geeft zelf al aan wanneer iOS 18.4 gaat verschijnen. Op de (Engelse) website van iOS 18 staat dat de upate in april komt. In een ander Nederlands support-document is te lezen dat er in april veel van de kernfuncties van Apple Intelligence worden uitgerold voor iPhone- en iPad-gebruikers in de EU.

Apple geeft aan dat de functies begin april moeten verschijnen. Dat zou dan in de week van 7 april of de week erna moeten zijn. Veel later zal het waarschijnlijk niet zijn.

Deze functies komen naar iOS 18.4

Met iOS 18.4 komen er een groot aantal functies naar de iPhone. Het belangrijkste is dat Apple Intelligence naar de EU komt, maar jammer genoeg nog niet in het Nederlands. Maar er zit natuurlijk nog veel meer vernieuwingen in de update. We doen een kleine greep uit de nieuwe functies.

Bedieningspaneel krijgt nieuwe functies

Het Bedieningspaneel krijgt er nieuwe opties bij om achtergrondgeluiden af te spelen. Met de update introduceert Apple regelaars voor muziek in de categorieën chill, productivity, sleep en wellbeing. Deze opties kun je toevoegen aan het Bedieningspaneel, koppelen aan de actieknop van je iPhone of op je vergrendelscherm plaatsen.

Nieuwe emoji

Daarnaast zitten er zeven nieuwe emoji in iOS 18.4. Hiervan is de emoji van een gezicht met wallen onder de ogen waarschijnlijk het meest opvallend.

Verbeteringen voor CarPlay

Daarnaast krijgt CarPlay wat verbeteringen. Bij grotere displays toont het beginscherm van CarPlay dan meer applicaties. Waar er in iOS 18.3 en eerder nog standaard twee rijen met apps worden weergegeven, zijn dat er vanaf iOS 18.4 drie.

Ook worden er Tesla Superchargers toegevoegd aan CarPlay. Het wordt daardoor gemakkelijker om naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen te navigeren.

