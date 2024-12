Wanneer brengt Apple iOS 18.3 uit? Dit is de verwachte release

Apple heeft iOS 18.2 uitgebracht en werkt op de achtergrond hard aan de volgende update. Wanneer verschijnt iOS 18.3?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.3

Op woensdag 11 december bracht Apple iOS 18.2 uit, waarmee vooral kleine verbeteringen naar je iPhone zijn gekomen. De cameraregelaar, Zoek mijn-app en de Foto’s-app hebben onder andere een aantal nieuwe functies gekregen. De belangrijkste features zijn hier niet beschikbaar, doordat Apple Intelligence pas later naar de Europese Unie komt. Inmiddels werkt Apple hard aan iOS 18.3, de volgende iPhone-update.

Apple gebruikt iOS 18.3 waarschijnlijk vooral voor het doorvoeren van verbeteringen, net als bij iOS 18.2 het geval was. Zo worden er problemen verholpen met de Genmoji en Schrijfhulp, maar deze functies zijn hier nog niet beschikbaar. Voorlopig blijft dat ook wel zo, het is niet de verwachting dat Apple Intelligence met iOS 18.3 al naar Nederland en België komt. Dat gebeurt pas in april, met iOS 18.4.

Functies in iOS 18.3

Met iOS 18.3 brengt Apple wel een aantal nieuwe functies naar de Feedbackassistent en de Woning-app. Bij de Feedback-app wordt het mogelijk om in te loggen met Face ID of Touch ID. Nu kan dat nog niet, waardoor je iedere keer het wachtwoord van je iPhone moet gebruiken. De Feedback-app is overigens alleen beschikbaar voor gebruikers, die een testversie van iOS op hun iPhone hebben geïnstalleerd. De kans is daarom groot dat je de applicatie niet op je apparaat hebt staan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij de Woning-app wordt het vanaf iOS 18.3 mogelijk om robotstofzuigers toe te voegen. Nu biedt de Woning-app nog geen ondersteuning voor robotstofzuigers, maar daar komt straks verandering in. De functie wordt nog niet volledig uitgerold in Nederland en België, maar is alleen beschikbaar in het Engels. Je kunt de robotstofzuigers dus wel bedienen via de Woning-app en Siri, mits je Engelse opdrachten invoert.

Apple heeft iOS 18.2 net uitgebracht, dus de eerste testversies van iOS 18.3 worden nu uitgerold. Het is de verwachting dat de definitieve versie in januari verschijnt. Doorgaans houdt Apple dezelfde tijdlijn aan met het uitbrengen van updates. In 2024 kwam iOS 17.3 uit op 22 januari, iOS 16.3 kwam op 23 januari 2023 en iOS 15.3 verscheen 26 januari 2022.

De kans is daarom groot dat iOS 18.3 eveneens op de vierde maandag van januari uitgebracht wordt. Dat betekent dat de update op maandag 27 januari 2025 verschijnt. Tegen die tijd wordt bekend welke functies Apple nog meer naar je iPhone brengt met iOS 18.3. Moet je nog bijwerken naar iOS 18.2? Lees dan hier welke nieuwe functies Apple met die update naar je iPhone heeft gebracht!