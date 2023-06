iOS 17 release: dit is wanneer de update naar jouw iPhone komt

Apple heeft iOS 17 officieel aangekondigd! Met de update komen er weer handige nieuwe functies naar je iPhone. Dit is wanneer je iOS 17 kunt downloaden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple lanceert iOS 17

Zoals ieder jaar heeft Apple op de WWDC een reeks nieuwe software-updates aangekondigd. Dit jaar komt iOS 17 naar je iPhone en Apple heeft de eerste functies al onthuld. Zo wordt de compleet nieuwe Stand-by modus geïntroduceerd en komt de Dagboek-app naar je telefoon. Ook apps als Telefoon, FaceTime en Berichten worden op de schop genomen. Bekijk hier alle nieuwe features van de update.

Lees ook: iOS-update aangekondigd: heel veel nieuws voor jouw iPhone

Daarnaast heeft Apple een aantal nieuwe functies helemaal niet genoemd tijdens de WWDC. Het wordt namelijk veel makkelijker om je Apple Watch te vinden met je iPhone en het is eindelijk mogelijk om meerdere timers op hetzelfde moment in te stellen. Genoeg handige en toffe nieuwe functies dus in iOS 17, maar wanneer verschijnt de update op je iPhone?

Nieuwe iOS-update verschijnt in september

Apple brengt de nieuwe iOS-update altijd kort na de presentatie van de nieuwe reeks iPhones uit. Dit jaar presenteert Apple de iPhone 15-serie, die opnieuw uit vier telefoons bestaat. De iPhone 15 draait natuurlijk op iOS 17, dus voor de release van de iOS-update moeten we eerst kijken naar de datum waarop de iPhone 15 wordt aangekondigd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er is officieel nog geen datum aangekondigd waarop de nieuwe iPhone wordt gelanceerd, maar dit gebeurt doorgaans in de tweede dinsdag van september. Het is daarom erg waarschijnlijk dat de nieuwe reeks iPhones 12 september 2023 gepresenteerd wordt zijn. En op de maandag een week later, dus 18 september 2023 verwachten wij de release van iOS 17.

Meer weten over de iPhone 15 en iOS 17?

De release van de nieuwe iOS 17-update gaat dus gepaard met de presentatie van de iPhone 15. Door geruchten weten we inmiddels al veel over de nieuwe reeks iPhones. De reguliere iPhone neemt een aantal functies van de iPhone 14 Pro over, zoals het Dynamic Island en de 48 MP-camera van de iPhone 14 Pro (Max). Daarnaast krijgen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max een nieuwe actieknop.

Lees ook: Deze functies krijgt de iPhone 15 (als we iOS 17 mogen geloven)

Wil je meer weten over de iPhone 15? Lees dan hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max. Ben je benieuwd naar de verborgen functies die met iOS 17 naar je iPhone komen? Bekijk dan hier de features waar Apple niks over heeft gezegd op de WWDC!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.