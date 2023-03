iOS 16.4: wanneer komt Apple met de nieuwe iPhone-update?

Apple heeft inmiddels een aantal testversies uitgebracht voor iOS 16.4, maar de definitieve versie ontbreekt nog. Wanneer verschijnt de update?

Apple werkt aan nieuwe iOS-versie

Dat Apple achter de schermen druk bezig is met een nieuwe iOS 16-update is inmiddels duidelijk. Er zijn al drie testversies verschenen van iOS 16.4, maar de definitieve release van iOS 16.4 laat nog op zich wachten. De vorige iOS-update, iOS 16.3, verscheen in januari en bracht vooral nieuwe beveiligingsfuncties en probleemoplossingen.

In de nieuwe iOS-update komen er weer een aantal toffe nieuwe functies naar je iPhone. Zo is het na de update mogelijk om notificaties van Safari te krijgen op je iPhone en worden er een aantal nieuwe emoji’s toegevoegd aan iOS. We wachten dus al even op de update en de vorige iOS-update is bijna twee maanden geleden. Wanneer verschijnt de nieuwe iOS 16.4-update eindelijk?

iOS 16.4 wordt deze maand gelanceerd

Dat Apple inmiddels al drie testversies – ook wel bèta’s – heeft uitgebracht, zegt veel over hoe ver het bedrijf is met een nieuwe update. De testversies zijn bedoeld voor ontwikkelaars, zodat ze meteen met de nieuwe functies aan de slag kunnen. Hoe meer testversies Apple heeft uitgebracht, hoe dichter we bij een nieuwe iOS-update zijn.

Ter vergelijking: vorig jaar bracht Apple iOS 15.4 na vier testversies uit op 14 maart. Het is dus goed mogelijk dat Apple nog een laatste testversie uitbrengt voor de definitieve release van iOS 16.4. Het kan echter ook zijn dat er geen vierde testversie meer volgt, zeker omdat er al een flink aantal nieuwe functies aan iOS 16.4 zijn toegevoegd in alle testversies tot nu toe.

Interessante toevoeging is dat een Braziliaanse telefoonmaatschappij heeft aangekondigd dat 5G in maart beschikbaar komt voor iPhones die daar geschikt voor zijn. 5G komt in Brazilië pas in iOS 16.4 naar alle iPhones, waardoor het de verwachting is dat de nieuwe update inderdaad deze maand nog verschijnt. We kunnen de nieuwe iOS-versie dus waarschijnlijk binnen een paar weken verwachten.

Dit is er nog meer nieuw in de komende iOS-update

Er komen dus weer nieuwe features naar je iPhone met de iOS 16.4-update. Zo krijgt ook de Homekit eindelijk een update, waarmee alle problemen rondom de app verholpen moeten worden. Daarnaast wordt de Podcast-app weer een stukje beter en werkt Apple aan nieuwe automatische beveiligingsupdates. Ben je benieuwd hoe? Lees dan wat er allemaal nieuw was in de eerste bèta van iOS 16.4.

Volgens Apple komt de nieuwe iOS-update in de lente uit, dus dat komt overeen met de geruchten dat de update binnen een paar weken gelanceerd wordt. De meteorologische lente is immers al begonnen en ook de astronomische lente laat niet lang meer op zich wachten. Nog even geduld dus, want iOS 16.4 verschijnt hoogstwaarschijnlijk binnenkort.

