Wanneer vindt het Apple-event met de iPhone SE 2022 plaats?

In het voorjaar worden nieuwe Apple-producten verwacht, waaronder een nieuwe iPhone SE en iPad Air. Waarschijnlijk presenteert Apple ze tijdens een speciaal evenement. Maar wanneer vindt het eerste Apple-event van 2022 plaats?

Wanneer eerste Apple-event 2022?

Het heeft er alle schijn van dat Apple ook dit jaar een voorjaars-evenement organiseert. Dit werd onder meer gemeld door de zeer goed ingelichte Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg. Volgens zijn bronnen vindt het eerste Apple-event van 2022 plaats in maart of april.

Kijken we naar de afgelopen jaren, dan organiseert Apple bijna iedere lente een event. Het jaar 2020 vormde een uitzondering – waarschijnlijk vanwege de pandemie die net was begonnen.

2021: 20 april (Spring Loaded): 24-inch iMac, iPad Pro, Apple TV 4K, AirTag

(Spring Loaded): 24-inch iMac, iPad Pro, Apple TV 4K, AirTag 2020: geen

2019: 25 maart (It’s show time): Apple TV+, Apple News+, Apple Card, Apple Arcade

(It’s show time): Apple TV+, Apple News+, Apple Card, Apple Arcade 2018: 27 maart : 6e generatie iPad

: 6e generatie iPad 2016: 21 maart (Let us loop you in): iPhone SE (eerste generatie), iPad Pro

Vaak doet Apple de eerste productonthullingen van een jaar in maart, maar vorig jaar was dat halverwege april. We achten de kans groot dat Apple het event dit jaar weer pas in april organiseert. Volgens de betrouwbare analist Ross Young is de release van de iPhone SE 2022 pas in de tweede helft van april of begin mei. Bij een event in maart zit er te veel tijd tussen het moment van aankondigen en de release.

Eerste Apple-producten van 2022

Het voorjaars-event van 2022 wordt een interessante. Naar alle waarschijnlijkheid kondigt Apple de nieuwe iPhone SE (derde generatie) aan. Die blijft aan de buitenkant hetzelfde als zijn voorganger, maar heeft een krachtige A15 Bionic-chip en 5G-ondersteuning.

Daarnaast rekenen we op een nieuwe iPad Air. Het afgelopen jaar ververste Apple bijna de complete iPad line-up, maar de Air kreeg geen update. Nu zijn er aanwijzingen dat er een iPad Air met A15-chip en Center Stage in aantocht is.

Mogelijk lanceert Apple ook een nieuwe Mac mini, al hoorden we hier de afgelopen tijd nauwelijks geruchten over. Op een nieuwe iMac Pro lijken we helaas niet te hoeven rekenen. Lang werd een release in het voorjaar voorspeld, maar volgens de laatste geruchten verschijnt hij toch niet tijdens het eerste Apple-event van 2022.

