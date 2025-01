Wanneer brengt Apple CarPlay 2.0 uit? Dit weten we nu

De eerste auto’s met de nieuwe generatie van CarPlay zouden in 2024 verschijnen, maar dit is niet gebeurd. Wanneer brengt Apple CarPlay 2.0 wél uit?

CarPlay 2.0

Het is al lang bekend dat Apple werkt aan een nieuwe generatie van CarPlay. Het bedrijf kondigde CarPlay 2.0 aan in 2022, toen werd bekend welke veranderingen er naar CarPlay zouden komen. Met de nieuwe versie van CarPlay worden vrijwel alle functies van de auto overgenomen door het besturingssysteem. Zo wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de radio of de temperatuur te regelen via CarPlay.

Dat is nu nog niet mogelijk, waardoor je de fysieke knoppen van de auto moet gebruiken. CarPlay wordt dus veel beter geïntegreerd in de wagen, maar is nog steeds niet officieel uitgebracht. Recent zijn er wel nieuwe codes in iOS 18.2 opgedoken, die erop wijzen dat Apple nog werkt aan de nieuwe generatie van CarPlay. Wanneer kunnen we CarPlay 2.0 eindelijk verwachten?

Nieuwe generatie wéér uitgesteld

Na de aankondiging van CarPlay 2.0 in 2022 bleef Apple lang stil. Op Apple’s website was te lezen dat er eind 2023 meer nieuws zou volgen. Het bedrijf hield zich aan zijn woord, want in december 2023 maakte Apple bekend naar welke automerken de nieuwe generatie van CarPlay komt. Daardoor weten we welke fabrikanten de overstap maken naar CarPlay 2.0, maar de update is nog niet officieel uitgebracht.

Na de aankondiging paste Apple het bericht op de website aan, waar nu nog te lezen is dat de eerste auto’s met CarPlay 2.0 eind 2024 verschijnen. We weten inmiddels dat het bedrijf die deadline niet heeft gehaald. Er is begin 2025 nog geen wagen verschenen die werkt met de nieuwe generatie van CarPlay. Het is nog afwachten wanneer dat wel gebeurt, want Apple heeft de webpagina over CarPlay nog niet bijgewerkt.

Release CarPlay 2.0 onduidelijk

Het is daarom onduidelijk wanneer CarPlay 2.0 officieel beschikbaar is in de eerste auto’s. Vermoedelijk past het bedrijf de website over het besturingssysteem binnenkort aan, maar volgt er geen grote aankondiging. De nieuwe codes in iOS 18.2 bevestigen in ieder geval dat Apple nog werkt aan een vernieuwde versie van CarPlay. Wanneer CarPlay 2.0 officieel verschijnt is dus onbekend, mogelijk volgt een release later in 2025.

De eerste automerken hebben inmiddels een eigen versie van CarPlay 2.0 onthuld. Zo weten we al hoe het vernieuwde besturingssysteem eruitziet in wagens van Porsche en Aston Martin. Toch zijn er ook fabrikanten die al hebben aangegeven juist te stoppen met CarPlay. Mogelijk heeft Apple meer tijd nodig om het besturingssysteem af te stellen op alle voertuigen in overleg met verschillende autofabrikanten. Tot die tijd blijft er veel onduidelijk over de release van CarPlay 2.0.