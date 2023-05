Wanneer verschijnt de Apple Watch Ultra 2? – dit weten we al

Vorig jaar introduceerde Apple de geavanceerde én enorm dure Apple Watch Ultra. Maar wanneer kunnen we de Apple Watch Ultra 2 verwachten? Dit weten we al.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple introduceert duurste Watch ooit

Vorig jaar lanceerde Apple de Apple Watch Ultra, de beste én duurste Apple Watch ooit. Het horloge is met de extra sterke behuizing van titanium voornamelijk bedoeld voor fanatieke sporters en buitenmensen.

Met functies voor diepzeeduiken en bergbeklimmen is het de meest geavanceerde Apple Watch die we tot nu toe hebben gezien. En daar hangt met € 849,- ook een flink prijskaartje aan.

Lees ook: Apple Watch Ultra – zo krijg je hem goedkoper dan ooit

Het is de verwachting dat Apple dit jaar de Apple Watch Series 9 aankondigt. Het horloge krijgt een betere batterijduur en de nieuwe S9-chip. Over de Apple Watch Series 9 wordt steeds meer bekend, maar het blijft opvallend stil rondom de Apple Watch Ultra 2. Kunnen we een opvolger verwachten van de duurste Apple Watch ooit? En wanneer zou die dan verschijnen?

Apple Watch Ultra 2 krijgt nieuwe kleur en chip

Volgens recente geruchten krijgt de Apple Watch Series 9 een S9-chip. Dit wordt naar verluidt de eerste processor van een Apple Watch in jaren met verbeterde specificaties. De chip van de Apple Watch heeft sinds de Apple Watch Series 6 namelijk geen grote update meer gehad. Als Apple de S9-chip introduceert is het zeer waarschijnlijk dat deze ook verwerkt wordt in de Apple Watch Ultra 2.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast is het goed mogelijk dat Apple een donkere variant uitbrengt van de Apple Watch Ultra. Nu is het horloge nog maar in één kleur te krijgen, namelijk in een lichte titanium uitvoering. Bij de Apple Watch Ultra 2 wordt mogelijk ook een zwart titanium model aan de collectie toegevoegd. Een groot voordeel hiervan is dat de schermranden van het horloge minder gaan opvallen.

Wanneer verschijnt de Apple Watch Ultra 2?

De eerste generatie Apple Watch Ultra is vorig jaar uitgebracht. De kans is daarom klein dat we dit jaar al de opvolger van de Apple Watch Ultra gaan zien. Het is de verwachting dat Apple volgend jaar pas met een nieuwe generatie Apple Watch Ultra komt. Die zal dan op een nieuwe processor draaien en mogelijk nóg meer sportfuncties krijgen.

Lees ook: Volgende Apple Watch Ultra krijgt compleet nieuw scherm (en is nóg groter)

De Apple Watch Ultra 2 mag dit jaar dan niet komen, maar de Apple Watch Series 9 wordt waarschijnlijk wél aangekondigd. Ben je benieuwd naar wat we tot nu toe weten over het nieuwe horloge? Bekijk dan hier alle geruchten tot nu toe over de Apple Watch Series 9. Daarnaast werkt Apple aan een grote watchOS-update. Check hier alles dat we weten over watchOS 10.

Heb je geen zin om te wachten op de Apple Watch Ultra 2? Neem dan een kijkje in onze prijsvergelijker voor de beste deals van de Apple Watch Ultra. Zo weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

Apple Watch Ultra prijzen vergelijken Nieuw € 849,- Bekijk beste prijs Refurbished € 851,99 Bekijk beste prijs

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.