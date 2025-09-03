Apple Watch SE 2025: dit is wanneer de goedkope watch verschijnt

Apple brengt dit jaar waarschijnlijk nog drie nieuwe versies van de Apple Watch op de markt, waaronder de goedkopere SE 2025. Dit is wanneer.

Op deze datum komt de Apple Watch SE 2025

De laatste versie van de Apple Watch SE dateert alweer van september 2022. De hoogste tijd dus voor een nieuwe versie van deze populaire goedkopere Apple Watch. Over het algemeen presenteert Apple nieuwe smartwatches tegelijkertijd met nieuwe iPhones. De iPhone 17-serie verschijnt dit jaar tijdens het ‘Awe Dropping’-event op dinsdag 9 september om 19.00u Nederlandse tijd. We verwachten dat Apple dan ook de Apple Watch 2025 zal aankondigen.

Dit verwachten we van de Apple Watch SE 2025

De Apple Watch SE 2025 heeft natuurlijk een aantal vernieuwingen ten opzichte van de vorige versie. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Design en scherm

Aanvankelijk waren er geruchten dat Apple werkte aan een plastic behuizing voor de Apple Watch SE 2025, maar het lijkt erop dat die plannen zijn geschrapt. De behuizing bleek niet echt goedkoper te zijn dan aluminium om te maken. Waarschijnlijk is de volgende Apple Watch SE dus van aluminium en hij zal er ongeveer hetzelfde uitzien als het huidige model.

Het display wordt wel groter en krijgt dunnere randen. De huidige Apple Watch SE is verkrijgbaar in 40 mm en 44 mm en is gebaseerd op de Apple Watch Series 6. De nieuwe versie van de SE komt vermoedelijk in 41 mm en 45 mm, en is gebaseerd op de Series 7. Dat ziet er nieuw uit en onderscheidt de Apple Watch SE wel nog steeds van de Series 11. Mogelijk krijgt de Apple Watch SE 2025 ook een always-on scherm.

Snellere chip

De huidige Apple Watch SE heeft een S8-chip die gebaseerd is op de A13 Bionic-chip, maar de Apple Watch Series 10 gebruikt een S10-chip. De Series 11 krijgt waarschijnlijk een nog snellere chip. Dit betekent dat Apple de S10 mogelijk gebruikt voor de Apple Watch SE 2025.

Een snellere chip verbetert uiteraard de snelheid. Maar het maakt het ook mogelijk om sommige Siri-verzoeken op het apparaat zelf te verwerken. Mogelijk voegt Apple ook een Ultra Wideband-chip toe aan de volgende Apple Watch SE. Daardoor wordt ook nauwkeurig zoeken en HomePod-integratie mogelijk.

Gezondheidsfeatures

De Apple Watch SE heeft geen ECG- of temperatuurdetectiemogelijkheden en biedt ook geen slaapapneu-detectie. Het is mogelijk dat ten minste een van deze functies dit jaar wordt toegevoegd aan de SE 2025. Slaapapneu is het meest waarschijnlijk, omdat daar geen extra hardware voor nodig is.

Mogelijk geen Apple Watch SE 2025

Het is ook nog mogelijk dat de nieuwe SE helemaal geen Apple Watch SE 2025 gaat heten. Het zou dan bijvoorbeeld de Apple Watch 11e kunnen worden. Dat idee is helemaal zo gek nog niet. De iPhone SE 2022 kreeg ook een opvolger in 2025, maar dat werd niet de iPhone SE 2025. In plaats daarvan kregen we de iPhone 16e. Het is daarom heel goed mogelijk dat Apple deze naamgeving door gaat trekken op hun hele budgetlijn.

