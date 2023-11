Zien: deze toffe wallpapers onthullen de binnenkant van de iPhone 15

Ben je nog op zoek naar een nieuwe achtergrond en wil je weten hoe je iPhone er van binnen uitziet? Download dan deze toffe iPhone 15 Pro (Max) wallpapers!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wallpapers voor de iPhone 15

Er zijn nieuwe achtergronden voor de iPhone beschikbaar! Met deze toffe wallpapers zie je de indeling van de iPhone onder het scherm. Zo onthult de achtergrond de nieuwe A17 Bionic-chip en zie je de binnenkant van het Dynamic Island. Benieuwd naar de binnenkant van je iPhone? Check dan snel deze toffe wallpapers!

Wallpapers voor de iPhone 15 Pro

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wallpapers voor de iPhone 15 Pro Max

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

Deel je favoriete wallpapers

Heb je zelf een mooie wallpaper voor je iPhone gevonden of gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe jouw homescreen eruitziet! Dat kan via de reacties hieronder, of stuur ons een berichtje op Twitter via @iphoned. Check ook de vorige edities van Wallpaper Weekly en abonneer je op onze nieuwsbrief.