Zien: wallpapers in iOS 16 hebben speciale modus voor always-on scherm

In iOS 16 zijn al meerdere verwijzingen naar een always-on scherm gevonden. Maar nu in bèta 4 is dat always-on scherm al op beeld vastgelegd. Hoe dan? Dit moet je zien!

iPhone 14 Pro met always-on scherm

Er gaan al een hele tijd geruchten dat de iPhone 14 Pro een always-on scherm gaat krijgen. Dat maakt het mogelijk om op het scherm al informatie te bekijken – denk aan de tijd, meldingen en widgets – ondanks dat het display eigenlijk uitgeschakeld is.

In de bèta’s van iOS 16 werden al meerdere verwijzingen naar dat always-on scherm gevonden, maar in de nieuwe bèta 4 zit wel het grootste bewijs tot nog toe. De ingebouwde wallpapers van iOS 16 bèta 4 hebben namelijk een speciale modus die juist voor always-on schermen bedoeld lijkt te zijn.

Wallpapers in iOS 16 voor always-on scherm

Tot deze ontdekking kwam 9to5Mac. Zij doken diep in de code van iOS 16 en vonden voor vrijwel alle wallpapers van iOS 16 een extra donkere modus met veel zwarte pixels. Deze video geeft je een goede indruk van de animatie.

Veel zwart is een vereiste voor een always-on scherm. Dat ligt aan de achterliggende techniek. Een oled-scherm verbruikt geen energie als die de kleur zwart moet tonen. In combinatie met een lage beeldverversing maakt dat het mogelijk om het scherm gewoon aan te laten staan met wat beperktere informatie.

Lijkt op Apple Watch

Ons doen de wallpapers in iOS 16 denken aan de Apple Watch met zijn always-on scherm. Ook hier is er voor veel wijzerplaten een donkere versie. Hiermee wordt een always-on scherm net wat chiquer dan met een compleet zwarte achtergrond. Dat vinden we op een hoop Android-telefoons die al langer always-on schermen hebben.

