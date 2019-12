Fijne feestdagen! Speciaal voor de kerst hebben we tien speciale thema-wallpapers voor je uitgezocht. Op die manier raakt ook je iPhone-homescreen helemaal in de kerstsferen.



Wallpaper Weekly #52: de beste iPhone-kerstachtergronden

Een nieuwe wallpaper kan het uiterlijk van je iPhone helemaal veranderen. Wanneer je net als wij altijd op zoek bent naar nieuwe achtergronden ben je bij Wallpaper Weekly aan het juiste adres. Wekelijks geven we je namelijk tien fraaie wallpapers. Deze week houden we natuurlijk het thema kerst aan.

Voor deze editie van Wallpaper Weekly willen we graag @AR72014 bedanken. Hieronder vind je tien speciale iPhone-kerstwallpapers die hij de afgelopen tijd heeft gedeeld. Je downloadt de bestanden door op de afbeelding te tikken en het bestand op te slaan. Gebruik je onze iPhoned-app? Tik dan op de link eronder. Lukt het niet? Check dan onze tips voor het instellen van iPhone-achtergronden.

→ Download de wallpaper via deze link

Deel je eigen favoriete wallpapers

Heb je zelf een fraaie achtergrond gevonden of gemaakt? Deel deze dan met ons! Laat een reactie onder dit bericht achter, of stuur ons een berichte via Twitter: @iphoned. Ook kun je mij natuurlijk een direct bericht versturen: @michelklaphek. Ben je niet zo in de kerstsferen? Check dan voorgaande edities van Wallpaper Weekly voor een heleboel ‘normale’ wallpapers: