De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #51 2025)

Maurice Snijders
19 december 2025, 15:29
1 min leestijd
Ben je altijd op zoek naar mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou! Wekelijks selecteren we namelijk tien toffe iPhone-wallpapers die wat ons betreft zeker de moeite waard zijn.

Dankzij onze Wallpaper Weekly kun je elke week een favoriete achtergrond voor je iPhone kiezen uit de tien die we hier laten zien. Daarbij proberen we het aanbod wel een beetje te variëren, dus de kans is groot dat je ze niet elke week allemaal mooi vindt. We maken de plaatjes overigens niet zelf. Voordat we beginnen is het daarom tijd om de makers van onderstaande achtergronden te bedanken. Deze week hebben we verschillende wallpapers van @Papers_app.

Lukt het installeren niet? Lees dan in de onderstaand artikelen precies hoe je de achtergrond moet instellen in iOS 26 en in iOS 18.

iPhone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

Deel je favoriete wallpapers

Heb je zelf een of meerdere mooie iPhone wallpapers voor je iPhone gevonden of misschien wel zelf gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe het homescreen op jouw iPhone eruitziet! Delen kan bijvoorbeeld via de reacties hieronder, maar je kunt ons ook een berichtje sturen op X via @iphoned. Check ook zeker de vorige edities van Wallpaper Weekly!

Bronnen afbeeldingen: @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app
iPhone Air 2 wordt stukken beter, dankzij twee grote vernieuwingen

Vandaag 14:04

Vervelend: App Store krijgt binnenkort nóg meer reclame

Vandaag 13:01

Apple verwijdert toffe functie uit Kaarten: dit is er aan de hand

Vandaag 11:11

Zien: dit zijn de populairste iPhone-functies van 2025 (die je niet mag missen)

Gisteren 18:43

