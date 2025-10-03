iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Bekijk actie

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #40 2025)
Maurice Snijders
3 oktober 2025, 16:48
1 min leestijd
De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #40 2025)

Ben je altijd op zoek naar mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou! Wekelijks selecteren we namelijk tien toffe iPhone-wallpapers die wat ons betreft zeker de moeite waard zijn.

Lees verder na de advertentie.

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #39 2025)

Dankzij onze Wallpaper Weekly kun je elke week een favoriete achtergrond voor je iPhone kiezen uit de tien die we hier laten zien. Daarbij proberen we het aanbod wel een beetje te variëren, dus de kans is groot dat je ze niet elke week allemaal mooi vindt. We maken de plaatjes overigens niet zelf. Voordat we beginnen is het daarom tijd om de makers van onderstaande achtergronden te bedanken. Deze week hebben we verschillende wallpapers van @jianoliu.

Lukt het installeren niet? Lees dan in de onderstaand artikelen precies hoe je de achtergrond moet instellen in iOS 26 en in iOS 18.

Lees meer: 

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

Deel je favoriete wallpapers

Heb je zelf een of meerdere mooie iPhone wallpapers voor je iPhone gevonden of misschien wel zelf gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe het homescreen op jouw iPhone eruitziet! Delen kan bijvoorbeeld via de reacties hieronder, maar je kunt ons ook een berichtje sturen op X via @iphoned. Check ook zeker de vorige edities van Wallpaper Weekly!

Bronnen afbeeldingen: @jianoliu, @jianoliu, @jianoliu, @jianoliu, @jianoliu, @jianoliu, @jianoliu, @jianoliu, @jianoliu, @jianoliu
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Wallpaper Weekly iPhone Apple

Bekijk ook

Deze nieuwe iPhones van 2025 zijn véél populairder dan verwacht 

Deze nieuwe iPhones van 2025 zijn véél populairder dan verwacht 

Vandaag 15:38

Apple Kaarten vs Waze: dit is de beste navigatie-app van de twee!

Apple Kaarten vs Waze: dit is de beste navigatie-app van de twee!

Vandaag 14:07

iPhone 17 is eigenlijk veel te goed (en dit is de reden van Apple)

iPhone 17 is eigenlijk veel te goed (en dit is de reden van Apple)

Vandaag 12:48

Jammer: nóg een automerk krijgt voorlopig geen CarPlay Ultra

Jammer: nóg een automerk krijgt voorlopig geen CarPlay Ultra

Vandaag 11:01

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren