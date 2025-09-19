Nieuw! iPhone 17 met tot €337 voordeel

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #38 2025)
Maurice Snijders
19 september 2025, 17:34
1 min leestijd
Ben je altijd op zoek naar goede en mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou. Wekelijks selecteren we namelijk tien toffe iPhone-wallpapers die wat ons betreft zeker de moeite waard zijn.

We maken de plaatjes niet zelf. Voordat we beginnen is het daarom tijd om de makers van onderstaande achtergronden te bedanken. Deze week hebben we verschillende wallpapers van @Papers_app.

Lukt het instellen niet? Lees dan in het onderstaand artikel precies hoe je de achtergrond moet instellen in iOS 18 (en iOS 17).

Lees meer: iOS 18 – iPhone achtergrond instellen (dat doe je zo)

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

Deel je favoriete wallpapers

Heb je zelf een of meerdere mooie iPhone wallpapers voor je iPhone gevonden of misschien wel zelf gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe jouw homescreen eruitziet! Dat kan bijvoorbeeld via de reacties hieronder, maar je kunt ons ook een berichtje sturen op X via @iphoned. Check ook zeker de vorige edities van Wallpaper Weekly!

Bronnen afbeeldingen: @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app, @Papers_app
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Wallpaper Weekly iPhone Apple

