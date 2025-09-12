De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #37 2025)
Maurice Snijders
12 september 2025, 15:25
2 min leestijd
Ben je altijd op zoek naar goede en mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou. Wekelijks selecteren we namelijk tien toffe iPhone-wallpapers die wat ons betreft zeker de moeite waard zijn.

Deze week hebben we de wallpapers van de nieuwe iPhone 17-serie! Zo kun je nu al net doen alsof je al een van de nieuwe iPhones hebt!

Lukt het instellen niet? Lees dan in het onderstaand artikel precies hoe je de achtergrond moet instellen in iOS 18 (en iOS 17).

Lees meer: iOS 18 – iPhone achtergrond instellen (dat doe je zo)

iPhone 17 wallpapers:

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone Air wallpapers

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone 17 Pro (Max) wallpapers

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

Deel je favoriete wallpapers

Heb je zelf een of meerdere mooie iPhone wallpapers voor je iPhone gevonden of misschien wel zelf gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe jouw homescreen eruitziet! Dat kan bijvoorbeeld via de reacties hieronder, maar je kunt ons ook een berichtje sturen op X via @iphoned. Check ook zeker de vorige edities van Wallpaper Weekly!

Bronnen afbeeldingen: apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple, apple
