Ben je altijd op zoek naar goede en mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou. Wekelijks selecteren we namelijk tien toffe iPhone-wallpapers die wat ons betreft zeker de moeite waard zijn.
Lees verder na de advertentie.
De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #37 2025)
Ben je altijd op zoek naar goede en mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou. Wekelijks selecteren we namelijk tien toffe iPhone-wallpapers die wat ons betreft zeker de moeite waard zijn.
Deze week hebben we de wallpapers van de nieuwe iPhone 17-serie! Zo kun je nu al net doen alsof je al een van de nieuwe iPhones hebt!
Lukt het instellen niet? Lees dan in het onderstaand artikel precies hoe je de achtergrond moet instellen in iOS 18 (en iOS 17).
Lees meer: iOS 18 – iPhone achtergrond instellen (dat doe je zo)
iPhone 17 wallpapers:
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
iPhone Air wallpapers
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
iPhone 17 Pro (Max) wallpapers
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
→ Download de wallpaper via deze link
Deel je favoriete wallpapers
Heb je zelf een of meerdere mooie iPhone wallpapers voor je iPhone gevonden of misschien wel zelf gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe jouw homescreen eruitziet! Dat kan bijvoorbeeld via de reacties hieronder, maar je kunt ons ook een berichtje sturen op X via @iphoned. Check ook zeker de vorige edities van Wallpaper Weekly!
- De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #37 2025) (12 sep)
- De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #36 2025) (5 sep)
- De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #35 2025) (29 aug)
- De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #34 2025) (22 aug)
- De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #33 2025) (15 aug)