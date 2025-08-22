Ben je altijd op zoek naar goede en mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou. Wekelijks selecteren we namelijk tien toffe iPhone-wallpapers die wat ons betreft zeker de moeite waard zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #34 2025)

Ben je altijd op zoek naar goede en mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou. Wekelijks selecteren we namelijk tien toffe iPhone-wallpapers die wat ons betreft zeker de moeite waard zijn.

We maken de plaatjes niet zelf. Voordat we beginnen is het daarom tijd om de makers van onderstaande achtergronden te bedanken. Deze week hebben we verschillende wallpapers van @DripWallpaper.

Kom je er toch niet uit? Lees dan in het onderstaand artikel precies hoe je de achtergrond moet instellen in iOS 18 (en iOS 17).

Lees meer: iOS 18 – iPhone achtergrond instellen (dat doe je zo)

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

Deel je favoriete wallpapers

Heb je zelf een of meerdere mooie iPhone wallpapers voor je iPhone gevonden of misschien wel zelf gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe jouw homescreen eruitziet! Dat kan bijvoorbeeld via de reacties hieronder, maar je kunt ons ook een berichtje sturen op X via @iphoned. Check ook zeker de vorige edities van Wallpaper Weekly!