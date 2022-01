De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #3 2022)

Zoals je van ons gewend bent, hebben we iedere vrijdag een nieuwe Wallpaper Weekly voor je! Elke week lichten we een aantal toffe achtergronden uit. Zo heb je altijd een mooi homescreen voor je iPhone.

Wallpaper Weekly #3 (2022): de beste iPhone-wallpapers

Ben je net als wij altijd op zoek naar goede wallpapers voor je iPhone? Dan is dit artikel voor jou. Wekelijks selecteren we namelijk tien toffe iPhone-wallpapers die wat ons betreft de moeite waard zijn.

We maken de plaatjes niet zelf. Voordat we beginnen is het daarom tijd om de makers van onderstaande achtergronden te bedanken. Deze week hebben we wallpapers van @EvgeniyZemelko, @AR72014 en @NickNice85.

Uiteraard wil je de plaatjes downloaden om ze als achtergrond te gebruiken. Dat doe je door op de wallpaper te tikken, en vervolgens het fotobestand op te slaan. Werkt dit niet, of gebruik je de iPhoned-app? Tik dan op het linkje eronder.

Kom je er niet uit? Lees dan ons artikel over het instellen van iPhone-achtergronden. Hierin leggen we stap-voor-stap uit hoe je wallpapers kunt kiezen.

Deel je eigen favoriete wallpapers

Heb je zelf een mooie achtergrond gevonden of gemaakt? Deel het met ons en laat zien hoe jouw homescreen eruitziet! Dat kan via de reacties hieronder, of stuur ons een berichtje op Twitter via @iphoned. Check ook de vorige edities van Wallpaper Weekly: