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De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #26 2026)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
26 juni 2026, 18:59
1 min leestijd
De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #26 2026)

Ben je altijd op zoek naar mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou! Wekelijks selecteren we namelijk 10 toffe iPhone-wallpapers!

Lees verder na de advertentie.

iPhone-wallpapers v/d week (Wallpaper Weekly #26 2026)

Dankzij onze Wallpaper Weekly kun je elke week een favoriete achtergrond voor je iPhone kiezen uit de tien selecties die we hier laten zien. Daarbij proberen we het aanbod over het algemeen wel een beetje te variëren, dus de kans is groot dat je ze niet elke week allemaal mooi vindt. We maken de plaatjes overigens ook niet zelf. Voordat we beginnen is het daarom tijd om de makers van onderstaande achtergronden te bedanken. Deze week hebben we verschillende wallpapers van @iam_mary11.

Lukt het je toch niet om de wallpapers te installeren? Lees dan in de onderstaande artikelen precies hoe je een achtergrond moet instellen in iOS 26 en in iOS 18.

Lees meer: 

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

Deel je favoriete wallpapers

Heb je zelf een of meerdere mooie iPhone wallpapers voor je iPhone gevonden of misschien wel zelf gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe het homescreen op jouw iPhone eruitziet! Delen kan bijvoorbeeld via de reacties hieronder, maar je kunt ons ook een berichtje sturen op X via @iphoned. Check ook zeker de vorige edities van Wallpaper Weekly!

Bronnen afbeeldingen: @iam_mary11, @iam_mary11, @iam_mary11, @iam_mary11, @iam_mary11, @iam_mary11, @iam_mary11, @iam_mary11, @iam_mary11, @iam_mary11
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