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De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #24 2026)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
12 juni 2026, 18:41
2 min leestijd
De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #24 2026)

Ben je altijd op zoek naar mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou! Wekelijks selecteren we nieuwe toffe iPhone-wallpapers!

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iPhone-wallpapers v/d week (Wallpaper Weekly #24 2026)

Dankzij onze Wallpaper Weekly kun je elke week een favoriete achtergrond voor je iPhone kiezen uit de selecties die we hier laten zien. Deze week is het weer wat anders dan anders. We hebben nu geen tien verschillende wallpapers voor je, maar wel de iOS 27 achtergronden die Apple beschikbaar heeft gemaakt. Het patroon is steeds hetzelfde, maar we hebben wel negen verschillende kleuren voor je!

iphone wallpaper

→ Download de iPhone-wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de iPhone-wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de iPhone-wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de iPhone-wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de iPhone-wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de iPhone-wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de iPhone-wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de iPhone-wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de iPhone-wallpaper via deze link

iOS 27

In tegenstelling tot iOS 26 vorig jaar is er deze keer vrijwel niets veranderd aan het design van het besturingssysteem. Apple heeft het Liquid Glass-design van iOS 26 overwegend intact gelaten, al krijg je wel iets meer vrijheid om het naar je eigen smaak aan te passen met een volledig nieuwe schuifbalk. Het bedrijf heeft dit jaar verder vooral verbeteringen aangebracht in de stabiliteit, prestaties en gebruiksvriendelijkheid van de software. Apps openen in iOS 27 ook een stuk sneller dan tot nog toe mogelijk was.

iOS 27 officieel

Deel je favoriete wallpapers

Heb je zelf een of meerdere mooie iPhone wallpapers voor je iPhone gevonden of misschien wel zelf gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe het homescreen op jouw iPhone eruitziet! Delen kan bijvoorbeeld via de reacties hieronder, maar je kunt ons ook een berichtje sturen op X via @iphoned. Check ook zeker de vorige edities van Wallpaper Weekly!

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Achtergrond Wallpaper Weekly iPhone Apple

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