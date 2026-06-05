Ben je altijd op zoek naar mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou! Wekelijks selecteren we nieuwe toffe iPhone-wallpapers!
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iPhone-wallpapers v/d week (Wallpaper Weekly #23 2026)
Dankzij onze Wallpaper Weekly kun je elke week een favoriete achtergrond voor je iPhone kiezen uit de selecties die we hier laten zien. Deze week is het wat anders dan anders. We hebben nu geen tien verschillende wallpapers voor je, maar wel de WWDC26 wallpapers die Apple beschikbaar heeft gemaakt. Er is er een voor je iPhone, voor je iPad en voor je Mac. Zo kun je al je apparaten mooi op elkaar afstemmen!
→ Download de iPhone-wallpaper via deze link
→ Download de iPad-wallpaper via deze link
→ Download de Mac-wallpaper via deze link
WWDC 2026
De WWDC 2026 vindt plaats op maandag 8 juni 2026. Apple onthult dan de grootste software-updates van het jaar. Die dag zien we de belangrijkste softwareversies van 2026, dat zijn iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27. De WWDC 2026 duurt van 8 juni tot en met 12 juni, de rest van de week vinden er online workshops en colleges plaats voor ontwikkelaars.
Ben je benieuwd naar alle nieuwe softwareversies? Zorg er dan voor dat je op maandag 8 juni om 19.00 uur klaar zit, want dan begint de eerste presentatie van de WWDC 2026. Dit is direct de belangrijkste presentatie, waarbij Apple iOS 27 en iPadOS 27 aan het publiek toont. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Deel je favoriete wallpapers
Heb je zelf een of meerdere mooie iPhone wallpapers voor je iPhone gevonden of misschien wel zelf gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe het homescreen op jouw iPhone eruitziet! Delen kan bijvoorbeeld via de reacties hieronder, maar je kunt ons ook een berichtje sturen op X via @iphoned. Check ook zeker de vorige edities van Wallpaper Weekly!
- De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #23 2026) (5 jun)
- De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #22 2026) (29 mei)
- De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #21 2026) (22 mei)
- De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #18 2026) (1 mei)
- De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #16 2026) (17 apr)