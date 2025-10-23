Apple Wallet heeft er in iOS 26 een veelgevraagde instelling bij

De Wallet-app van Apple heeft in iOS 26 een reeks nieuwe functies gekregen, waaronder deze verborgen toevoeging die je mogelijk gemist hebt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Wallet heeft er in iOS 26 een instelling bij

De Wallet-app is de plek op je iPhone waar je onder meer betaalkaarten, instapkaarten voor vluchten en dergelijke onderbrengt. Zo hoef je ze nooit te zoeken en tover je ze razendsnel tevoorschijn. Wanneer je ooit een melding van Wallet ontvangt, gaat het meestal om belangrijke financiële gegevens, vluchtwijzigingen of iets anders dat op dat moment belangrijk is. Tot voor kort was het in elk geval altijd iets nuttigs.

Apple Wallet Apple 9.4 (62.782 reviews) Gratis via App Store via App Store

Maar eerder dit jaar stuurde Apple als onderdeel van zijn marketingcampagne voor ‘F1 The Movie‘ ineens een Wallet-melding met een aanbieding voor bioscoopkaartjes. De film werd weliswaar een hit, maar de marketingtactiek werd helemaal niet zo goed ontvangen. Veel gebruikers gingen vervolgens ook in de instellingen van Wallet op zoek naar een manier om dergelijke meldingen in de toekomst uit te schakelen. Maar iOS 18 had op dat moment niet zo’n optie. Sinds dat moment is het dus een veelgevraagde instelling van Wallet geworden voor iOS 26.

Apple heeft het toegevoegd

En daar heeft Apple naar geluisterd, want het is precies deze instelling die het bedrijf in iOS 26 aan de Wallet-app heeft toegevoegd. De instelling heet ‘Aanbiedingen en reclame, en die kun je op de volgende manier uitschakelen:

Open de Wallet-app;

Tik rechtsboven op de drie puntjes;

Kies voor ‘Meldingen’;

Schakel de optie ‘Aanbiedingen en reclame’ uit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je hebt misschien nog nooit meldingen van aanbiedingen en reclame gehad in Wallet, ook niet in iOS 26. Het feit dat deze optie nu bestaat, geeft wel aan dat dit in de toekomst onherroepelijk gaat gebeuren. Daarom is het ook geen gek idee om de instelling nu al uit te schakelen!

Wil je dat we je automatisch op de hoogte houden van dit soort berichten en andere Apple-nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan weet je zeker dat je nooit meer iets mist!