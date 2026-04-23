Wachten op de iPhone 18 is het niet waard (om deze verrassende reden)

Over het algemeen is het vaak de moeite waard om op de aankomende iPhone te wachten, maar bij de iPhone 18 ligt dat anders – dit is de reden.

Wachten op de iPhone 18 is het niet waard

Eerder deze week meldde Weibo-gebruiker ‘Fixed Focus Digital’ dat de ‌iPhone 18‌ bepaalde bezuinigingen op het gebied van de productie ondergaat. Daardoor ligt het toestel meer in de lijn met het goedkopere model, de iPhone 18e. Deze beslissing zou een kostenbesparende maatregel zijn en zorgt ervoor dat wachten op de iPhone 18 het niet waard is.

Een minder goed scherm

Nu heeft ‘Fixed Focus Digital’ meer details prijsgegeven. Zo zullen volgens hem de specificaties van het scherm van de ‌iPhone 18‌ worden teruggeschroefd, wat resulteert in een minder goede schermkwaliteit. De iPhone 17 heeft een 6,3-inch scherm met ProMotion en een maximale helderheid van 3000 nits. Aangezien ProMotion vorig jaar een van de grootste upgrades voor het toestel was, lijkt het waarschijnlijk dat de helderheid een van de specificaties van het scherm is die zal worden teruggeschroefd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een minder snelle chip

In een vervolgbericht gaf ‘Fixed Focus Digital’ enig inzicht in het besluit van Apple. In plaats van de prijs van de ‌iPhone 18‌ te verhogen, is het bedrijf van plan bepaalde onderdelen, waaronder de chip, te downgraden om dezelfde prijs te kunnen handhaven. Zowel de ‌iPhone 17‌ als de iPhone 17e zijn uitgerust met de A19-chip. Maar de variant van de ‌iPhone 17‌ heeft een vijf-core GPU in plaats van de vier-core versie van de ‌iPhone 17e‌. De A19 Pro-chip van de iPhone 17 Pro is in wezen hetzelfde, maar heeft een zes-core GPU.

Als gevolg hiervan zou een vermindering van vijf naar vier GPU-kernen in de ‌iPhone 18‌ een van de geplande downgrades kunnen zijn. ‘Fixed Focus Digital’ voegde eraan toe dat het zeer waarschijnlijk is dat Apple de naam van de A-serie-chip van het apparaat zal aanpassen in een poging om de omvang van de downgrade te verhullen.

De iPhone 18 verschijnt in 2027

De standaard ‌iPhone 18‌ verschijnt waarschijnlijk enkele maanden na de iPhone 18 Pro-modellen, maar het is dus minder de moeite waard om daar op te wachten. De gebruikelijke iPhone-aankondiging van Apple in het najaar bestaat naar verwachting uit de ‌iPhone 18 Pro‌, ‌iPhone 18 Pro‌ Max en de eerste vouwbare iPhone Ultra. De iPhone 18e, ‌iPhone 18‌ en iPhone Air 2 zullen dan waarschijnlijk in het voorjaar van 2027 volgen.