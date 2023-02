Wachten op iPhone 15: hierom kan je de iPhone 14 beter overslaan

De iPhone 15 verschijnt pas in september, je moet dus nog even wachten. Maar hier leggen we je uit waarom de iPhone 15 het wachten juist waard is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 verschijnt in september

Apple presenteert ieder jaar de nieuwe reeks iPhones in september, en dat gaat dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn. Sterker nog: als we de geruchten moeten geloven zijn de exacte data al bekend. Apple presenteert de nieuwe reeks iPhones naar verluidt op 12 september 2023, de iPhone 15 ligt dan vanaf 22 september 2023 in de winkels.

Lees ook: Dit zijn de belangrijkste iPhone 15-geruchten op een rij

De nieuwe reeks iPhones bestaat naar alle waarschijnlijkheid – net als bij de iPhone 14 – uit vier versies: de 6,1-inch iPhone 15 (Pro) en de 6,7-inch iPhone 15 Plus en iPhone 15 Pro Max. Als je nog op zoek bent naar een nieuwe iPhone, is het beter om nog even op de iPhone 15 te wachten en de iPhone 14 over te slaan. Wij leggen je uit waarom.

Always on-scherm komt naar alle iPhone 15-modellen

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max zijn de eerste telefoons van Apple met een always on-scherm. Met de nieuwe functie zie je altijd de tijd, de notificaties en de lockscreen-widgets van iOS 16 in beeld – ook als je telefoon in de slaapstand staat.

Apple heeft vaker functies van de Pro-modellen uitgebreid naar de reguliere iPhones, waardoor het de verwachting is dat het always on-scherm naar de hele iPhone 15-serie komt. Ook de reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus krijgen de toffe nieuwe feature, waarmee jij altijd de tijd en notificaties in een oogopslag ziet.

Nieuwe iPhone heeft (veel) dunnere randen

Een andere reden om op de iPhone 15 te wachten, is om het nieuwe ontwerp van de iPhone 15 Pro. De telefoon krijgt waarschijnlijk een behuizing van titanium, waardoor je iPhone geweldig beschermd is tegen krassen en beschadigingen. Ook de randen van de telefoon gaan er iets anders uitzien: deze zijn nu afgerond en niet meer hoekig zoals bij de iPhone 14 Pro.

Lees ook: iPhone 15 Pro krijgt titanium frame, maar wat zijn de voordelen?

Dit nieuwe ontwerp heeft als gevolg dat de iPhone 15 Pro een iets kleinere behuizing heeft dan de iPhone 14 Pro. De schermranden worden namelijk behoorlijk dunner, waardoor de behuizing minder groot is. Het ziet er een stuk beter uit én de iPhone 15 Pro ligt waarschijnlijk zelfs iets beter in de hand door het compactere formaat.

Dynamic Island komt naar hele iPhone 15-serie

Niet alleen het always on-scherm komt naar alle iPhone 15-modellen, ook het Dynamic Island wordt toegevoegd aan de telefoons. Nu hebben enkel de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max het Dynamic Island, maar bij de iPhone 15-reeks heeft ook de ‘normale’ iPhone 15 en de iPhone 15 Plus het dynamische eiland.

De notch (zwarte inkeping) verdwijnt dus definitief en maakt plaats voor het balkje dat van vorm kan veranderen. De verwachting is dat het Dynamic Island zelf niet verandert, deze blijft hetzelfde zoals we nu van de iPhone 14 Pro (Max) kennen.

Alle iPhone 15-modellen krijgen een 120 Hertz-scherm

De iPhone 15-serie krijgt wederom een beter scherm. De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hebben al een 120 Hertz-scherm en het is de verwachting dat alle iPhone 15-modellen zo’n scherm krijgen. De hoeveelheid Hertz (afgekort Hz) staat voor het aantal keren dat een scherm het beeld ververst per seconde.

Het 60 Hz-scherm van de iPhone 14 (Plus) ververst zijn pixels iedere seconde dus zestig keer. De iPhone 15 (Plus) krijgt een scherm dat zijn pixels twee keer zoveel per seconde ververst. Het wachten op de iPhone 15 loont dus, want je iPhone voelt veel sneller aan en animaties op het scherm gaan veel soepeler met zo’n scherm. Apple noemt deze techniek ook wel de ProMotion-techniek.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro krijgt (hopelijk) een periscoopcamera

Apple verbetert ieder jaar de camera van de iPhone en dat verwachten we ook bij de iPhone 15. De iPhone 15 Pro krijgt naar verluidt een nieuwe periscooplens. Zo’n lens is vooral bedoeld om veel verder in te zoomen dan nu bij bijvoorbeeld de iPhone 14 Pro mogelijk is.

Lees ook: De iPhone 15 krijgt een periscooplens, maar wat kun je daarmee?

Met de periscooplens in je iPhone kan je naar verwachting 10x inzoomen. Ter vergelijking: met de iPhone 14 Pro (Max) kan je 3x inzoomen. Ook zorgt het ervoor dat deze nieuwste iPhone een natuurlijke(re) scherptediepte kan gaan vastleggen. Een periscooplens betekent dus een flinke verbetering.

Apple stapt bij de nieuwe iPhones over op usb-c

De nieuwe iPhone 15-modellen die dit jaar uitkomen worden allemaal voorzien van een usb-c-poort. Dit is het gevolg van de nieuwe Europese wetgeving, waarin staat dat alle nieuwe elektronische apparaten vanaf november 2024 een usb-c aansluiting moeten hebben. Dit moet elektronisch afval in de toekomst verminderen.

Door deze nieuwe wet wordt Apple gedwongen om de iPhone 15-modellen te voorzien van een usb-c-poort. Er komt zo dus een einde aan het Lightning-tijdperk van Apple, waardoor het verstandig is om nog even te wachten op de iPhone 15. Met een usb-c-poort kan je nog jaren vooruit, terwijl Apple uiteindelijk vermoedelijk zal stoppen met de verkoop van de Lightning-kabel.

De nieuwe reeks iPhones krijgt de nóg snellere A17-chip

En last but not least: de nieuwe reeks iPhones krijgt vermoedelijk de nieuwe A17-chip. Dit geldt in ieder geval voor de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max, de reguliere iPhones worden geüpgraded naar de A16 Bionic-chip. Over de A17 Bionic-chip is nog niet veel bekend, maar de chip is zonder twijfel opnieuw veel sneller dan zijn voorganger.

Geen zin om te wachten? Check de beste iPhone 14-prijzen

Heb je geen zin of geduld om te wachten op de nieuwe iPhone 15? Dan raden we je aan om de iPhone 14 Pro of de iPhone 14 Pro Max te kopen, veel van de functies van deze telefoons zien we immers dit jaar weer terug bij de iPhone 15-reeks. Check de beste prijzen voor de iPhone 14 Pro (Max) in onze prijsvergelijker:

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.