Dit is waarom een app op je Apple Watch soms vanzelf verdwijnt

Zonder duidelijke reden verdwijnt er een app van je Apple Watch. Zelfs opnieuw opstarten lost het probleem niet op. Dit is de reden.

Dit is waarom een app op je Apple Watch verdwijnt

Als je de Muziek-app op je Apple Watch vaak offline gebruikt, heb je misschien al eens meegemaakt dat die app ineens is verdwenen. Je wilt de speler starten nadat je de trainings-app hebt gestart, maar dat gaat niet. Sterker nog, de Muziek-app die je als complicatie op de wijzerplaat van je Apple Watch had staan, is plotseling verdwenen. De speler verschijnt ook niet meer in de app-lijst op de Apple Watch.

Dit probleem is al verrassend oud. Er zijn op Reddit en het ondersteuningsforum van Apple zelfs al vergelijkbare meldingen geweest in watchOS 6. Het probleem blijft ook niet beperkt tot de Muziek-app. Andere apps zoals Weer, Mail en Kaarten lijken ook van tijd tot tijd te verdwijnen, en kunnen dan niet meer worden gebruikt op het horloge.

Dit is de oorzaak en oplossing

Je zou kunnen denken dat het te maken heeft met een bug in het app-beheer. Dat andere apps worden beëindigd omdat de trainings-app actief is. Dat lijkt echter niet het geval.

Nee, het heeft ermee te maken dat je de app in kwestie misschien wel op je Apple Watch, maar al een tijdje niet hebt gebruikt op je iPhone. Je iPhone wist automatisch apps die je al lang niet meer hebt gebruikt om opslagruimte te besparen. Het blijkt dat die apps dan ook van je Apple Watch worden verwijderd. En dat kan ook met andere apps gebeuren.

Als het verdwijnen van de app wordt veroorzaakt door het verwijderen van die app op je iPhone, hoef je de app alleen maar opnieuw te installeren op je iPhone. Na de eerste keer opstarten verschijnt de app dan ook weer in de lijst van de Apple Watch. De synchronisatie met de muziekbestanden op de Watch is dan wel verstoord. Die zul je dus moeten verwijderen en volledig opnieuw overzetten.

Dit kun je ook nog doen bij app-problemen

Heb je nog steeds app-problemen op je Apple Watch, dan kun je een paar dingen doen om ze op te lossen. We zetten ze voor je op een rij:

Harde reset

Voor een geforceerde herstart druk je tegelijkertijd de zijknop en de digitale kroon in. De Apple Watch zal na ongeveer tien seconden opnieuw opstarten. In veel gevallen lijkt dit ook het genoemde probleem op te lossen.

Ververs op achtergrond

Een andere oplossing is het activeren van de functie Ververs op achtergrond. Deze optie activeer je in de instellingen van de Apple Watch. Dit is alleen geen ideale oplossing omdat het invloed heeft op de batterijduur van je Apple Watch.

Opnieuw installeren

Een andere optie is om de Apple Watch volledig te wissen en opnieuw te installeren. Dat is echter vrij rigoureus en het biedt geen garantie dat het probleem zich niet opnieuw voordoet.

Conclusie: app verdwijnt van Apple Watch

Het probleem van verdwijnende apps is vervelend en ontstaat doordat watchOS zwaar leunt op de iPhone. Dit kan nou eenmaal tot problemen leiden. Houd bovenstaande oplossingen in acht en zorg er in elk geval voor dat je een app die je op je Apple Watch gebruikt ook met enige regelmaat op je iPhone gebruikt.