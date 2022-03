Self Service: Waar blijft Apple’s doe-het-zelf reparatieprogramma?

Apple heeft al een tijd geleden aangekondigd dat je binnenkort eenvoudiger zelf kan gaan sleutelen aan je iPhone met Self Service. Apple zou onderdelen voor het doe-het-zelf reparatieprogramma gaan verkopen. Het is helaas al een tijdje stil rondom dit milieubewuste idee. Hoe komt dat? Wij zoeken het voor je uit!

‘Self Service begin 2022 beschikbaar in de VS’

Vorig jaar kondigde Apple met het Self Service-programma de eerste stap in een ecologisch verantwoord productieproces aan. Bezitters van iPhone’s en andere Apple-producten kunnen met deze dienst onderdelen kopen en de reparatie zélf uitvoeren. We zouden volgens Apple deze Self Services in het begin van 2022 in de VS zien, maar er is jammer genoeg geen enkel spoor van leven.

De website van Apple Newsroom, waar Apple al hun persberichten deelt, vertelt ons nog steeds hetzelfde als wat we een tijd terug hoorde; ‘ in de loop van 2022 komt Self Service naar meer landen’. Dit betekent dat het nu wel snel alvast in de VS moet verschijnen, toch? Wat is er gebeurd?

Dit is er aan de hand met Self Service: de aanwijzingen

Eigenlijk is het nog niet heel duidelijk in welke staat Self Service zich verkeerd. We zien wel allerlei tekenen dat het de goede kant op gaat, maar Apple heeft ons nog niet voorzien van een officiële update. We kunnen wél al (een soort van) ‘reserveonderdelen’ voor de Apple Watch bestellen. Tenminste, dat tweette een gebruiker toen hij de Apple Support-app opende.

MacRumours ontdekte een interne memo waarin staat dat Apple Self Service uitbesteedt aan een externe partij. In dezelfde bron vinden we een hint naar het online plaatsen van reparatiehandleidingen. Hopelijk zijn deze een beetje gebruiksvriendelijk. Er is echter nog steeds veel onduidelijk omtrent de lancering van Self Service.

Speculeren over de vertraging van Self Service

We kunnen echter wel enigszins bedenken waar dit uitstelgedrag van Apple mee te maken heeft. De meest voor de hand liggende reden is het feit dat er een wereldwijd tekort is van grondstoffen voor alle onderdelen van Apple producten.

Wat zou jij kiezen als je de CEO van Apple zou zijn? Deze schaarse materialen en onderdelen gebruiken voor reparaties, of voor nieuwe winstgevende producten? We schreven al eerder over de rol die de inval van Rusland in Oekraïne hierin speelt. Een andere rede is van een nog iets politiekere aard; bureaucratie en regelgeving van de EU en de VS duurt lang. Het is en blijft getouwtrek. Waarom zou Apple dan haast maken?

Europa probeert de telefoonindustrie te veranderen

Apple heeft jarenlang via allerlei slimme trucjes voorkomen dat de consument zelf de iPhone kon fixen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van speciale schroefjes en enorm sterke lijm. Ook zorgde ze bij sommige apparaten ervoor dat bij het geforceerd openbreken van een iPhone, de software zichzelf automatisch uitschakelt. Gebruikers verloren zo bijvoorbeeld Face ID na een schermreparatie door derden. Met Self Service lijkt Apple een andere koers te gaan varen.

De Europese Unie is met de Right to Repair-beweging flink bezig om apparatuur te verduurzamen. Zo komt er een wet aan die zorgt voor universele oplaadkabels. Ook de VS bemoeit zich hiermee. Het is dus opvallend dat ze nu wel in de spreekwoordelijke milieuvriendelijke boot willen stappen met Self Service. Een onverwachtse stap, maar wel een fijne. Wij zeggen; Apple kom maar op met die doe-het-zelf reparatiekits.