Beveiligingsonderzoekers, hackers en websites hebben mogelijk sinds tenminste februari toegang tot een vroege versie van iOS 14. Er zijn de afgelopen maanden al veel iOS 14-lekken geweest die gebaseerd zijn op deze versie.



Vroege versie van iOS 14 in omloop

De iOS 14-update blijkt voor veel mensen al geen geheim meer te zijn. Volgens Vice zweeft een vroege versie van de software al maandenlang rond op het internet. Hiermee circuleert Apples grote update over hackers, beveiligingsonderzoekers en websites.

Het is gebruikelijk dat details over een iOS-update lekken in de maanden voordat Apple hem officieel uitbrengt. Het is daarentegen erg ongebruikelijk dat een volledige pre-release iOS-versie zich maanden voor de lancering over het internet verspreidt. Mogelijk is dit de eerste keer dat dit zo lang van tevoren is gebeurd.



Meer over iOS 14

Hierdoor weten we wel al een aantal dingen over de komende grote update. Zo kwam het laatst naar buiten dat Apple speciale qr-codes gaat gebruiken voor een nieuwe AR-app. Verder maakt iOS 14 het waarschijnlijk mogelijk om apps te gebruiken zonder ze te installeren. Lees dit artikel met onze verwachtingen van de update als je meer wilt weten.

In voorgaande jaren deelde Apple de eerste bèta van een nieuwe iOS-versie tijdens de Worldwide Developers Conference in juni. Waarschijnlijk is dat dit jaar niet anders. WWDC gaat over enkele weken van start op 22 juni en is dit jaar in de vorm van een online evenement.

Apple brengt in het najaar meestal de definitieve iOS-versie uit voor het grote publiek uit. Op ditzelfde moment verschijnen er ook nieuwe iPhones. Dit jaar gaat het om de iPhone 12-reeks. Ook deze is al uitgebreid gelekt. Lees hier onze uitgebreide verwachtingen van Apples komende telefoons.

