‘VR-headset van Apple is te bedienen met handgebaren’

De VR-headset die Apple in 2022 wil lanceren, is naar verluidt te bedienen met handgebaren. Meerdere geavanceerde dieptesensoren maken dit mogelijk.

VR-headset Apple volgt handgebaren

Het nieuws is afkomstig van Apple-analist Ming-Chi Kuo, die ons al veel info heeft gegeven over Apple’s aankomende VR-headset. Nu beweert hij dat de headset is uitgerust met meerdere 3D-sensoren, waardoor het apparaat overweg kan met handgebaren.

Volgens Kuo zijn de dieptesensoren niet alleen in staat om de positie van een hand of object te bepalen, maar de techniek merkt ook subtiele details in de handbewegingen op. Kuo komt met een voorbeeld waarbij de gebruiker zijn hand kan openen om een virtuele ballon los te laten. Dit moet voor een gebruikersomgeving zorgen die veel intuïtiever en levendiger is dan we bij de huidige headsets kennen.

3D-sensoren

Om deze indrukwekkende handdetectie naar de VR-headset te brengen, bouwt Apple volgens Kuo vier 3D-sensoren in. Ze zijn volgens hem alle vier van betere kwaliteit dan de dieptesensor die in de huidige iPhones en iPad Pro aanwezig is.

Volgens Kuo hebben de 3D-sensoren onder meer een groter gezichtsveld, zodat het objecten tot 200 procent verder weg kan detecteren dan de huidige Face ID-sensoren. Naast het detectie van handgebaren heeft de headset naar verluidt eye-tracking, irisherkenning, spraakbesturing, huiddetectie, detectie van gezichtsuitdrukkingen en ruimtelijke detectie.

Nieuw is handtracking bij VR-headsets niet. Ook de Oculus Quest is met de gebaren te bedienen. Daar bedien je de muisaanwijzer door te wijzen; klikken doe je door met de duim en wijsvinger een knijpbeweging te maken. Bij de Ocolus Quest zijn de technieken om diepte in te schatten echter niet erg geavanceerd, dus daar verwachten we bij de Apple-headset meer van. De verwachting is dat het apparaat eind 2022 uitkomt.

