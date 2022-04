Apple werkt aan een vouwbare iPhone: dit zijn onze verwachtingen

Vouwtelefoons worden steeds meer mainstream, dus Apple kan eigenlijk niet meer achterblijven. Dit zijn de verwachtingen van de eerste vouwbare iPhone.

De eerste vouwbare iPhone: groot, stevig en meer

Apple werkt aan een vouwbare iPhone. Dat bevestigen verschillende betrouwbare bronnen. Maar hoe gaat deze vouwbare iPhone er precies uitzien? Wat voor features krijgt het toestel en hoe gaat het de concurrentie aan met bijvoorbeeld Samsungs vouwbare Z Fold-serie? Er is veel ruimte voor speculatie, want op het moment van schrijven is niets nog zeker. In dit artikel zetten we een aantal verwachtingen op basis van gelekte informatie onder elkaar.

Groot 8 inch-scherm: iPad-hybride

Volgens bekende Apple-analyst Ming-Chi Kuo krijgt de vouwbare iPhone een 8 inch-scherm, dat schrijft MacRumors. Het scherm heeft een vouw in het midden, waardoor je de telefoon als het ware kunt dichtklappen. Deze vormfactor kennen we van de Samsung Galaxy Z Fold 3, een van de populairste vouwtelefoons van dit moment. Hoewel Apple en Samsung concurrenten zijn, heeft Samsung naar verluidt veel met de opklapbare iPhone te maken.

De fabrikant zou namelijk verantwoordelijk zijn voor de oled-schermen van het toestel. Volgens geruchten heeft Samsung in 2020 al samples van eventuele flexibele iPhone-schermen aan Apple getoond. Naast Samsung is ook LG betrokken bij de productie van het toestel, aldus Digitimes.

Stevige behuizing en sterk glas

Apple staat erom bekend altijd nét iets langzamer te zijn dan de concurrentie, wat nieuwe technologische snufjes betreft. Dat komt omdat de fabrikant kwalitatief hoogstaande producten wil leveren. Waar concurrenten al jaren vouwbare smartphones (met behoorlijk wat gebreken) verkopen, wacht Apple rustig af.

Het grootste nadeel van de huidige generatie vouwtelefoons is de tegenvallende duurzaamheid. Het vouwbare ‘glas’ is in de meeste gevallen geen echt glas – en dus krast het ontzettend snel. Ook mag je maar weinig druk zetten op vouwbare schermen, omdat er dan deuken in kunnen komen. Apple zoekt hier (naar verluidt) nog een oplossing voor.

Zo zou veelgeprezen glasproducent Corning werken aan een vouwbare versie van zijn oersterke Gorilla Glass voor de vouwbare iPhone, volgens Wired. Het glas is echter niet het enige zwakke punt van een vouwtelefoon. Ook het scharnier is kwetsbaar, dankzij allerlei bewegende onderdelen. Volgens Jon Prosser worden de scharnieren van de vouwbare iPhone nagenoeg onzichtbaar. De randen van het toestel zouden gemaakt zijn van stevig roestvrijstaal.

Onderscheidende features

Een vouwbare iPhone die enkel vouwt is natuurlijk niet zo spannend. We verwachten dan ook een aantal grote exclusieve features. Denk hierbij aan nieuwe manieren om te multitasken. Wellicht krijgt het toestel zelfs ondersteuning voor de Apple Pencil. Dit zou een wereld van creatieve mogelijkheden openen. Er gaan al langer geruchten over een iPhone met Apple Pencil-ondersteuning.

Pas in 2025 op de markt

Wacht je al een tijdje op de eerste vouwbare iPhone? Helaas … Je moet nog wel even wat langer geduld hebben. Volgens Ming-Chi Kuo komt Apple op z’n vroegst pas in 2025 met een opvouwbaar toestel. Betrouwbare schermanalist Ross Young bevestigt dit. Dat betekent dat we nog zo’n drie jaar geduld moeten hebben.

De kans is groot dat Apple tegen die tijd nog veel sterkere concurrentie moet verslaan. Zo gaan er ook geruchten over een vouwbare Google Pixel. Samsung is nog altijd marktleider met zijn Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. We zijn erg nieuwsgierig naar wat de Zuid-Koreaanse smartphonefabrikant nog meer voor ons in petto heeft.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Misschien wel geen vouwbare iPhone

Hoewel Apple zonder twijfel werkt aan een vouwbare iPhone, is het helemaal niet zeker of deze ook daadwerkelijk op de markt komt. Apple test regelmatig prototypes van producten die uiteindelijk nooit het daglicht zien. De productiekosten voor een opklapbare iPhone zouden bijvoorbeeld torenhoog zijn. Wellicht heeft Apple hier de ruimte niet voor.

Ook is het mogelijk dat Apple simpelweg geen goede oplossingen vindt voor de gebreken van vouwbare smartphones. De fabrikant zou in dat geval te veel compromissen moeten maken. Apple houdt daar niet van, dus de kans is klein dat een dergelijk toestel ooit op de markt komt.

Apple werkt overigens ook aan vouwbare iPads en MacBooks, als we de geruchten mogen geloven. Het bedrijf neemt de futuristische technologie dus echt wel serieus. Volgens Ross Young zouden deze vouwbare apparaten een geheel nieuwe productcategorie voor Apple betekenen, bestaande uit producten die op meerdere manieren te gebruiken zijn. Denk hierbij aan een iPad en een MacBook in één.

Op iPhoned lees je meer over de vouwbare iPhone

Al sinds 2016 zien we verhalen opduiken over een Apple iPhone met een vouwbaar scherm. We houden je natuurlijk graag op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen omtrent Apples eerste vouwbare iPhone. Meld je dus vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app en houd de site in de gaten. Zo mis je geen enkel nieuwtje.