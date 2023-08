Bizar: zo combineer je twee iPhones tot één vouwbare iPhone

Ben je stiekem nieuwsgierig naar hoe een vouwbare iPhone eruit zou zien en wil je dat eens uitproberen? Dat kan met de web-app Try Galaxy van … Samsung. We laten je zien hoe dat werkt!

Vouwbare iPhone

Samsung heeft onlangs de vijfde versie van de Galaxy Fold op de markt gebracht, een smartphone die je aan de lange kant dicht kunt vouwen. Apple komt voorlopig nog niet met een vouwbare iPhone, maar met de web-app Try Galaxy is het wel mogelijk om de dubbele schermen van de Galaxy Fold 5 te ervaren op je iPhone. Of, nou ja, op je twee iPhones.

Try Galaxy geeft je op de eerste plaats een idee hoe het besturingssysteem van Samsung eruit ziet en hoe het werkt. Heb je twee iPhones? Dan is het ook mogelijk om te ervaren hoe het eruit ziet op twee schermen, zoals bij de Galaxy Fold 5 dus het geval is.

Aan de slag met Try Galaxy

Ga om te beginnen op je iPhone naar de website van Try Galaxy. Doe dit bij voorkeur gelijk in Safari. Gebruik je een andere browser, dan krijg je namelijk alsnog de melding dat je dit in Safari moet doen.

Vervolgens krijg je instructies om de website te delen en toe te voegen aan je beginscherm. Heb je dat gedaan, dan lijkt het alsof Try Galaxy als app op je beginscherm staat, maar het is niet meer dan een bladwijzer voor een bijzonder uitgebreide web-app.

Verander je twee iPhones in één vouwbare iPhone

Open je Try Galaxy, dan lijkt je besturingssysteem te veranderen in dat van Samsung. Je kunt praktisch overal op tikken voor meer informatie en zo krijg je een heel aardig beeld van de huidige Samsung-versie van Android.

Maar het leukste van alles is natuurlijk de optie Fold Experience, die de twee schermen van de Galaxy Fold 5 simuleert. Daar heb je dus wel twee iPhones voor nodig. Tik op ‘Fold Experience’ en vervolgens op ‘Yes, we have two iPhones’ om te beginnen. Kies welke iPhone welk scherm gaat representeren en voer de getoonde code op de andere iPhone in.

