De eerste vouwbare iPhone krijgt mogelijk de grootste batterij ooit

Er is nog maar weinig bekend over de vouwbare iPhone Fold, maar volgens dit nieuwste gerucht krijgt deze iPhone de grootste batterij ooit.

Vouwbare iPhone krijgt grootste batterij ooit

Apple komt waarschijnlijk volgend jaar met de eerste vouwbare iPhone. Er zijn allerlei geruchten over het ontwerp en de camera’s van deze iPhone Fold, maar er is nog niet veel bekend over de mogelijke batterijduur. Gebruiker yeux1122 van de Koreaanse blog Naver zegt nu dat Apple een batterij test voor de vouwbare iPhone, met een capaciteit van tussen de 5400 en 5800 mAh. Dat zou de grootste capaciteit zijn van alle iPhones to nog toe. Ter vergelijking: de iPhone 17 Pro Max heeft een batterij van 5088 mAh.

Een hogere energie-efficiëntie

Ter vergelijking met concurrerende vouwbare toestellen die al op de markt zijn: de Google Pixel 10 Pro Fold heeft een batterijcapaciteit van 5015 mAh, de Samsung Galaxy Z Fold 7 heeft er een van 4400 mAh. In een rapport van maart van dezelfde Naver-gebruiker wordt beweerd dat Apple zich sterk richt op het verbeteren van de energie-efficiëntie van de batterij en het slanker maken van belangrijke onderdelen van de vouwbare iPhone. Tegelijkertijd zou de batterijduur een belangrijke prioriteit voor het bedrijf zijn. Los daarvan heeft Apple-analist Ming-Chi Kuo gezegd dat het apparaat batterijcellen met een hoge dichtheid zal gebruiken.

Het laatste bericht beweert dat Apple uiteindelijk kiest voor een capaciteit aan de bovenkant van het testbereik, zoals het blijkbaar eerder heeft gedaan met de iPhone Air. De details zouden afkomstig zijn van een bron uit de toeleveringsketen. Meerdere bronnen zijn het eens over de belangrijkste specificaties van Apple’s eerste vouwbare iPhone. Dat zijn onder meer een 7,8-inch hoofdscherm wanneer deze is uitgeklapt en een 5,5-inch scherm aan de buitenkant. Dat is de consensus tussen Kuo en de bekende Weibo-gebruiker Digital Chat Station.

Dit zijn de verdere verwachtingen

De eerste vouwbare iPhone krijgt naast een grote batterij waarschijnlijk ook Touch ID in de zijknop in plaats van Face ID, vergelijkbaar met de iPad Air en iPad mini. Verder verwachten we vier camera’s, bestaande uit één camera aan de voorkant, één camera aan de binnenkant (mogelijk onder het scherm) en twee camera’s aan de achterkant. Het apparaat maakt vermoedelijk gebruik van Apple’s tweede generatie C2-modem voor mobiele connectiviteit en krijgt geen fysiek SIM-slot.

Als er zich geen onverwachte vertragingen voordoen, denkt Mark Gurman van Bloomberg dat de iPhone Fold in het najaar van 2026 samen met de iPhone 18 Pro-modellen op de markt zal komen. Wil je hier niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!