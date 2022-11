De eerste iPhone Fold is uit – en Apple heeft hem niet gemaakt

De geruchten over een vouwbare iPhone gaan al jaren rond. De eerste iPhone Fold is nu een feit en hij is níet gemaakt door Apple.

iPhone Fold — meer dan 200 dagen proberen

De Chinese YouTuber “Scientific and technological aesthetics” is erin geslaagd de eerste iPhone Fold te maken. Het kostte zijn team meer dan 200 dagen en 37 iPhone-schermen, maar de iPhone V (zoals ze hem zelf noemen) kan dichtgeklapt worden.

Het doel van de YouTubers was om zoveel mogelijk originele iPhone-onderdelen te gebruiken in de vouwbare iPhone. In de video is te zien hoe het team steeds een stap dichterbij de iPhone V komt. De video is in het Chinees, maar er is Engelse ondertiteling beschikbaar.

Nieuwe onderdelen iPhone Fold: kleinere batterij

Om alles passend in de opvouwbare iPhone te krijgen, zijn er verschillende onderdelen opnieuw ontworpen. Zo zijn er componenten met een 3D-printer gemaakt en is er een nieuwe (kleinere) batterij ontworpen. Deze accu heeft een capaciteit van slechts 1000 mAh, een kwart van de meeste iPhones. Een van de slechtste iPhone-batterijen ooit volgens de video, maar hij werkt in ieder geval wel.

Omdat het vouwbare toestel uit twee delen bestaat, stonden de ontwikkelaars wel voor een grote uitdaging. Ze moesten de onderdelen namelijk zo verdelen dat de telefoon opgevouwen kon worden. Dat kregen ze voornamelijk voor elkaar door bepaalde hardware te verwijderen uit het apparaat. Zo mist de iPhone V één luidspreker en kan-ie niet draadloos opgeladen worden.

iOS voor opvouwbare iPhone V

De ontwikkelaars stopten overigens niet nadat het ze was gelukt om een vouwbare iPhone te maken. Ook iOS werd op de schop genomen, zodat het besturingssysteem werkt met een opvouwbaar scherm. In deze aangepaste versie van iOS is het mogelijk om het scherm te splitsen en twee apps tegelijk te gebruiken. Dit is vergelijkbaar met de splitscreen-functie op de iPad.

Opvouwbare iPad komt er in 2024

Deze eerste ‘iPhone V’ komt een paar dagen na geruchten over een opvouwbare iPad, in plaats van een vouwbare iPhone. Volgens Samsung gaat Apple namelijk in 2024 een iPad Fold introduceren. Hoeveel een opvouwbaar apparaat van Apple zou gaan kosten is niet bekend, maar volgens geruchten moet je rekenen op een prijs van zo’n 2500 dollar. Wat trouwens niet ver verwijderd is van de duurste iPhone 14 Pro Max van nu.

