Volgens geruchten komt Apple sneller met een vouwbare iPhone dan je denkt. Dit is wanneer je hem kunt verwachten.

Vouwbare iPhone komt sneller dan je denkt (dit is wanneer)

Het gaat niet heel goed met de vouwbare smartphones. De interesse in deze smartphones lijkt steeds meer af te nemen. Toch denkt analist Ross Young dat Apple hier verandering in kan brengen als ze zelf met een vouwbare smartphone komen.

Hij verwacht dat Apple in de tweede helft van 2026 een vouwbare iPhone uit gaat brengen. Omdat Apple een van de beste verkopers is van top-of-the-line smartphones zou dit ook een boost voor de markt van vouwbare toestellen kunnen betekenen.

Ross Young denkt ook dat daarmee de markt van vouwbare smartphones met dertig procent zal toenemen in 2026. En dat die groei met zo’n twintig procent zal blijven stijgen in 2027 en 2028.

De geruchten dat Apple met een vouwbare iPhone komt zijn er al langer. Ook die geruchten denken dat Apple in 2026 met een zo’n vouwbare iPhone komt. Dit zal dan waarschijnlijk ergens in september worden.

Verwacht wordt dat de eerste vouwbare iPhone tussen de 7,9 en 8,3 inch groot gaat worden. Hij krijgt dan een inklapbaar design, net zoals de Samsung Galaxy Z Flip of een Game Boy Advance SP van vroeger.

Wanneer je de vouwbare iPhone dan uitgeklapt hebt, is hij wat groter dan de huidige iPhones. Maar als hij dichtgeklapt is kun je hem makkelijk kwijt in je broekzak.

Overigens waren er al eerder geruchten over een vouwbare iPhone. Het bedrijf heeft in 2023 al verschillende patenten ingediend, die wijzen op de productie van een vouwbaar toestel. Zo beschrijft Apple in een patent van maart in dat jaar wat er gebeurt als je een vouwbare iPhone laat vallen. Het toestel zou dan automatisch dichtklappen, zodat het display goed beschermd blijft bij de val.