Geruchten zeggen dat er een vouwbare iPad gaat komen mét ondersteuning voor Mac-apps. Maar je moet er nog wel eventjes geduld voor hebben.

Vouwbare iPad op komst (en hij kan Mac-apps draaien)

Volgens Mark Gurman van Bloomberg werkt Apple op dit moment aan een nieuwe versie van de iPad. Deze nieuwe iPad (die zo tegen 2028 uit moet komen) heeft iets speciaals. Volgens geruchten wordt het namelijk een vouwbare tablet.

Voor wie de iPad Pro nog niet groot genoeg vindt, biedt deze iPad volgen Gurman een uitkomst. Want uitgevouwen wordt deze iPad zo groot als twee iPad Pro’s naast elkaar. Wanneer je dit apparaat helemaal openklapt, krijg je volgens Gurman een scherm van zo’n 51 centimeter. Hij zegt ook dat het dan op één ‘naadloos stuk glas’ lijkt.

Eén ding waar Apple wel goed naar kijkt is de vouw. Die is nu nog onvermijdelijk nu bij opvouwbare schermen. Volgens geruchten hebben de prototypes al een bijna onzichtbare vouw, maar het is Apple nog niet gelukt om die helemaal te laten verdwijnen. Samsung maakt al vijf jaar lang opvouwbare telefoons, maar heeft dat probleem ook nog steeds niet opgelost.

Het apparaat zal waarschijnlijk op iPadOS draaien, maar Gurman zei wel dat tegen 2028 dit besturingssysteem zo goed moet zijn dat het zelfs macOS-apps kan draaien.

En een vouwbare iPhone?

Voor wie zich overigens afvraagt of er ook een opvouwbare iPhone komt: Apple is ermee aan het experimenteren, maar dat gaat nog wel minstens tot 2026 duren. Verwacht wordt dat de eerste vouwbare iPhone zo tussen de 7,9 en 8,3 inch groot gaat worden. Hij krijgt dan een inklapbaar design, net zoals de Samsung Galaxy Z Flip of een Game Boy Advance SP van vroeger.

Wanneer je de vouwbare iPhone dan hebt uitgeklapt, is hij wat groter dan de huidige iPhones. Maar dichtgeklapt kun je hem makkelijk in je broekzak kwijt.