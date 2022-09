Vouwbare Apple iPad (zonder kreukels) – komt er misschien tóch

Er gaat in de toekomst misschien toch een vouwbare iPad komen. Volgens geruchten is Apple op zoek naar een nieuw soort hybride-scherm voor de tablet, zonder vervelende ‘kreukels’.

Vouwbare iPad dankzij hybride oled-schermen

Apple is volgens The Elec van plan om de iPad te voorzien van een hybride oled-scherm. Deze schermen worden op dit moment gebruikt in sommige iPhones, maar niet bij iPads. Deze speciale schermen bestaan uit een mengeling van glas (zoals een normaal oled-scherm) en plastic (dat in volledig flexibele schermen wordt gebruikt).

Deze hybride schermen hebben echter een nadeel, want bij grote afmetingen hebben ze de neiging om te ‘kreukelen’ en kleine oneffenheden te laten zien. Hoe groter het scherm, hoe meer de kreukels opvallen.

Dat is natuurlijk behoorlijk irritant op een groot scherm, zoals dat van de iPad. Deze kreukels zijn ook erg vervelend wanneer je met je vinger over het scherm veegt, want je voelt ze dan.

Volgens The Elec is Apple op dit moment vooral geïnteresseerd in een verbeterde, hybride oled-scherm voor de iPad. De techniek is echter nog niet klaar voor gebruik en het duurt volgens de website nog minstens een jaar om verder te ontwikkelen. Dat zou betekenen dat de eerste iPad met zo’n nieuw hybride-scherm pas tegen 2024 te koop zal zijn.

Wanneer een iPad met dit scherm voldoet aan Apple’s standaarden, is een vouwbare iPad de volgende stap. Je moet dus nog wel even geduld hebben wanneer je een iPad wilt die je kunt dubbelvouwen. Heb je dat geduld niet en ben je nu op zoek naar de beste goedkope iPad? Lees dan onderstaand artikel even door.

Er komen nieuwe iPads aan

Zowel Mark Gurman van Bloomberg als Ming-Chi Kuo heb al gezegd dat er een nieuwe iPad Pro in 2022 gaat komen. Dit zal waarschijnlijk niet op 7 september zijn, want dan zijn de ogen gericht op de iPhone 14 en Apple Watch Series 8.

Waarschijnlijk gaat er in oktober nog een event komen. We denken dat dit evenement in het teken staat van nieuwe Macs, de iPad Pro 2022 én een nieuwe ‘gewone’ iPad 2022.

