‘Apples eerste vouwbare iPhone krijgt scherm van elektronisch papier’

Het lijkt er steeds meer op dat Apple een iPhone met een vouwbaar scherm op de markt gaat brengen. Ming-Chi Kuo denkt de volgende scoop al te weten: een ‘papieren’ scherm aan de voorkant. Lees in dit artikel meer over dit e-ink display.

E-ink scherm van iPhone: energiezuinig en met kleur

We doen het goed, of we doen het niet. Dat is het motto van het bedrijf uit Cupertino. Deze vuistregel gaat ook op voor de eerste (langverwachte) vouwbare iPhone van Apple. Ming-Chi Kuo, een betrouwbare Apple-analist, meldt nu dat we aan de voorkant van deze openklappende iPhone een scherm van elektronisch papier gaan krijgen met e-ink technologie.

Apple is testing E Ink's Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device's cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices' must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 17, 2022

Dit schermtype vinden we al in verschillende e-readers. Het interessante aan e-ink is het lage energiegebruik. Volgens Kuo komt dit scherm bij de vouwbare iPhone aan de voorkant. Het aflezen van je notificaties of de tijd checken doe je dan bij deze speciale iPhone (gaat hij misschien iPhone Fold heten?) via dit e-ink scherm. Het verschil met de e-readers? Apples e-ink display kan wél kleuren laten zien.

Onze verwachtingen van Apple’s vouwbare telefoon

Hoewel we eigenlijk alleen maar kunnen speculeren over de komst van een vouwbaar scherm in de iPhone, is het al wel mogelijk om alle geruchten op een rijtje te zetten. Zo verwachten we deze telefoon pas in 2025 en zijn Samsung en LG als leverancier betrokken bij het proces.

Daarnaast zou het gaan om een groot 8-inch scherm. Er gaat daarnaast al lange tijd een gerucht dat deze iPhone de Apple Pencil gaat ondersteunen. Deze iPad/iPhone-hybride krijgt volgens Kuo een vouw door het midden. Wat dat betreft zou Apple niet enorm afwijken van de huidige vouwbare Android-smartphones op de markt.

Apple is zo langzaam met de aankondiging van de vouwbare iPhone omdat het buigbare scherm niet duurzaam genoeg is. Zoals eerder gezegd: Apple levert enkel kwaliteitsproducten. Het is dus niet zeker dat deze vouwbare iPhone ook daadwerkelijk op de markt komt. Apple test vaker producten die uiteindelijk nooit aangekondigd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de productiekosten te hoog zijn of is het apparaat van een té lage kwaliteit.