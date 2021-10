16-inch MacBook Pro voorraad raakt op (en dat is een hint)

In verschillende Apple Stores is de 16 inch-MacBook Pro niet beschikbaar om op te halen in de winkel, waaronder de vestigingen in Amsterdam en Den Haag. Dit is mogelijk een indicatie dat de lancering van de nieuwe MacBook Pro 2021 met M1X-chip nabij is.

Voorraad 16-inch MacBook Pro

Mark Gurman van Bloomberg merkte als eerst op dat het bij veel Apple Stores niet langer mogelijk is om de 16 inch-MacBook Pro op te halen. Dit is doorgaans een teken dat de lancering van een opvolger dichtbij is. Begin september deed zo’n situatie zich voor bij de 8e generatie iPad (2020). Een week later kondigde Apple de nieuwe iPad 2021 aan.

The 16-inch MacBook Pro (which if you’ve lost track still uses Intel and hasn’t been updated in *2* years) is showing unavailable for pick up at many Apple stores plus shipment delays. pic.twitter.com/vPpTLxXIUz — Mark Gurman (@markgurman) October 11, 2021

Het tekort in voorraad is er zowel in fysieke winkels als online. Naast Nederland is de MacBook Pro in veel belangrijke markten schaars, zoals de Verenigde Staten, China en Japan.

Verrassend is het nieuws niet, want alles wijst erop dat Apple deze maand nieuwe MacBook Pro-modellen lanceert. Aan het eind van oktober (we verwachten dinsdag 26 oktober) vindt vermoedelijk een Apple-event plaats, waar het bedrijf de nieuwe MacBooks met M1X-processor presenteert. Vlak daarna gaan ze in de verkoop.

Bewaar je geduld

Wat dat betreft is het misschien maar goed dat het moeilijker wordt om aan een 16 inch-MacBook Pro te komen, want dit is een slechte timing om er een in huis te halen. Over een paar weken heb je voor ongeveer hetzelfde geld (of nog minder) een MacBook Pro 2021 in huis die op alle fronten beter is.

De nieuwe MacBook Pro wordt veel krachtiger. Nu moet hij het nog doen met een oude Intel Core i9-processor uit 2019. Straks zet Apple daar de nieuwste versie van de Apple Silicon-chip in, die de techgigant waarschijnlijk de M1X noemt. Die heeft naar verluidt tien processorkernen, waarvan acht performance- en twee efficiency-kernen. Daarnaast zijn er waarschijnlijk 16 grafische kernen; dit kun je uitbreiden tot 32.

Naast de krachtigere processor verandert er meer bij de 16-inch MacBook Pro. Nieuwsgierig naar de veranderingen? Je leest het in het artikel over de MacBook Pro 2021 verwachtingen.