Dit is de échte reden waarom je steeds een nieuwe iPhone koopt

Apple verkoopt van elke nieuwe iPhone honderden miljoenen exemplaren en dit is de échte reden waarom jij zo vaak één van de kopers bent.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de reden dat je een nieuwe iPhone koopt

Apple maakt geen verkoopcijfers meer bekend, maar analisten schatten in dat het bedrijf elk jaar weer honderden miljoenen nieuwe iPhones verkoopt. Daardoor rijst de vraag wat de reden is dat je een nieuwe iPhone koopt.

Veel bezoekers van iPhoned doen dat mogelijk vanwege nieuwe functies zoals camera-upgrades. Apple zelf zet erg in op Apple Intelligence, al is dat in de EU nog niet echt een ding. Maar AI blijkt ook in de rest van de wereld geen belangrijke reden te zijn voor mensen om een nieuwe iPhone te kopen. Uit onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de kopers in Amerika in elk geval heel andere motieven heeft.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De belangrijkste reden is al jaren niet veranderd

Onderzoeksbureau CIRP heeft onlangs een nieuw rapport gepubliceerd dat duidelijk maakt wat mensen ertoe aanzet om een nieuwe iPhone te kopen. En ondanks alle kosten en moeite die Apple steekt in het promoten van nieuwe iPhones en het ontwikkelen van nieuwe functies, blijkt dat maar voor een klein percentage van de kopers echt een reden te zijn om tot aankoop van een nieuwe iPhone over te gaan.

40 procent van de kopers in Amerika geeft namelijk aan dat ze hun nieuwe iPhone hebben gekocht vanwege een probleem met hun oude toestel. Het toestel werkte nog wel, maar presteerde traag, had een beschadigd scherm, een verminderde batterijduur of voldeed op een andere manier niet aan de verwachtingen. Daarnaast verving 27 procent van de kopers een iPhone die volledig onbruikbaar was geworden, of verloren of gestolen was.

In totaal besloot dus 67 procent een nieuwe iPhone te kopen omdat vervanging in meer of mindere mate noodzakelijk was. Slechts 13 procent van alle Amerikaanse iPhone-kopers is overgestapt naar een nieuw toestel vanwege nieuwe functies zoals een betere camera, een beter scherm of betere prestaties. Wij kijken altijd erg uit naar nieuwe iPhone-functies, maar voor de meeste gebruikers is dat dus geen reden om over te stappen naar een nieuwe iPhone.