‘Apple brengt voorlopig geen nieuwe iPhone SE uit’

Apple komt voorlopig niet met een nieuwe iPhone SE. Dat beweert een bekende lekker. Een geüpdatet versie van het toestel zou op zijn vroegst in de tweede helft van 2021 verschijnen.

‘Pas diep in 2021 mogelijk een nieuwe iPhone SE’

Volgens de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo brengt Apple voorlopig geen nieuwe iPhone SE uit. Hij verwacht dat de volgende versie van de goedkopere iPhone op zijn vroegst in de tweede helft van 2021 verschijnt. De huidige SE verkoopt nog erg goed en bovendien wil Apple zich de komende maanden op de iPhone 12-serie concentreren.

Apple bracht de eerste iPhone SE in 2016 op de markt. Dat was in essentie een iPhone 5S met een nieuwere chip. Afgelopen april kwam het bedrijf eindelijk met een opvolger voor het populaire budgetmodel. Die is gebaseerd op de iPhone 8, maar heeft met de A13 een veel snellere processor.

Er lijkt sowieso weinig aanleiding voor Apple om de SE zo snel alweer te updaten. Kuo schreef eerder wel dat Apple ook een iPhone SE Plus uit wil brengen met een groter 5,5 inch-scherm. Dat toestel zou als twee druppels water lijken op de iPhone 8 Plus, maar eveneens een nieuwere chip gebruiken. Ook die smartphone komt dus op zijn vroegst in de tweede helft van 2021 op de markt.

De iPhone XR is een prima alternatief

Je kunt je afvragen of Apple momenteel ruimte heeft in de line-up voor een iPhone SE Plus. Zeker als die gebaseerd is op de iPhone 8 Plus. De normale SE kost 489 euro en een grotere versie daarvan zou vermoedelijk honderd euro duurder zijn.

Voor die 589 euro kun je nu al een iPhone XR kopen. Dat toestel draait weliswaar op een iets oudere A12-chip, maar heeft een moderner design dan de 8 Plus. De schermranden zijn veel dunner en bovendien beschikt dit model over Face ID. Het kan dus ook zomaar dat Apple de volgende “goedkope” iPhone baseert op de XR, maar een nieuwere processor geeft.

