Overweeg je slimme verlichting aan te schaffen, maar ben je benieuwd naar de voordelen en nadelen van zo’n systeem? Dat komt goed uit! We zetten ze in dit artikel voor je op een rijtje.

De voordelen van slimme verlichting

De tijd dat je lampen fysiek aan en uit moest zetten, ligt ver achter ons. Met slimme verlichting bedien je al je peertjes vanaf je smartphone. Zo’n systeem heeft natuurlijk veel voordelen. Lees je mee?

1. Gemak dient de mens

Hét grote voordeel van slimme verlichting is het gebruiksgemak. Je hoeft niet meer op te staan om de lampen aan of uit doen. Omdat de peertjes beschikken over wifi of bluetooth kun je ze verbinden met je smartphone. Vervolgens bedien je ze in de bijbehorende app of gewoon met je stem. Weet je niet meer zeker of je de lampen wel uit hebt gedaan? Als jouw verlichting verbonden is met wifi kun je dat op afstand checken.

2. Je kunt slimme verlichting makkelijk dimmen

Lampen met ingebouwde dimmers zijn vaak vrij duur en bovendien maken ze altijd een vervelend geluid. Met slimme verlichting hoef je je daar geen zorgen meer over te maken. Je kunt dit soort lampen namelijk gewoon dimmen met een slider op je telefoon. Zo is het dus heel eenvoudig om ‘s avonds laat de verlichting wat terug te schroeven.

3. Stel je dagelijkse routines in

Je kunt je lampen zoals gezegd bedienen met een app. Eén van de grote voordelen van slimme verlichting is echter de mogelijkheid om routines in te stellen. Zo kun je de lampen bijvoorbeeld synchroniseren met je wekker. Dan gaan ze automatisch aan als jij je ogen opendoet. Niet te fel natuurlijk, want je moet nog wel even wakker worden. Je kunt ook instellen dat de verlichting dooft op het moment dat jij naar je werk vertrekt. Hoe handig is dat?

4. Creëer je eigen sfeer

Je kunt natuurlijk gewoon witte lampen kopen, maar slimme verlichting is ook beschikbaar in gekleurde varianten. En dan hebben we het niet over één vaste tint, maar over miljoenen kleuren om elke dag weer uit te kiezen. Via de app creëer je je eigen sfeer. Een romantisch avondje op de bank wordt zo wel heel gemakkelijk.

De nadelen van slimme verlichting

Dat klinkt natuurlijk allemaal erg goed. Toch heeft slimme verlichting naast voordelen ook een paar nadelen waar je rekening mee moet houden. Dit zijn ze.

1. Duurder dan gewone lampen

Slimme verlichting is een stuk duurder in aanschaf dan simpele led-lampen. Voor veel systemen heb je een bridge nodig, waar je de lampen aan koppelt. Daardoor is de instapprijs vrij fors. Philips Hue bluetooth-lampen zijn een stuk goedkoper. Je haalt er eentje in huis vanaf ongeveer twee tientjes. Ze hebben minder functionaliteit dan geavanceerdere systemen, maar zijn wel zeer geschikt om te kijken of slimme verlichting jou bevalt.

2. Als de wifi wegvalt…

Gelukkig gebeurt het steeds minder, maar elke wifi-verbinding hapert weleens. Daar zit je dan. Zonder wifi kun je sommige slimme verlichting niet aan-of uitzetten. Het is daarom aan te raden om de ouderwetse schakelaars niet af te plakken of weg te halen. Dan kun je je lampen toch gewoon bedienen als het internet er eens uit ligt.

