4 voordelen van de iPhone 16 Pro ten opzichte van de iPhone 16

Voor iedereen die twijfelt tussen de nieuwe iPhones laten we vier voordelen zien van de iPhone 16 Pro ten opzichte van de ‘gewone’ iPhone 16.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vier voordelen van de iPhone 16 Pro

Hoewel we tussen de iPhone 16 en 16 Pro meer overeenkomsten verwachten dan ooit, zijn er natuurlijk ook verschillen. Dit zijn de vier grootste voordelen van de iPhone 16 Pro.

1. Een groter scherm

Een van de belangrijkste veranderingen van de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max zijn de grotere schermen. Het scherm van de 16 Pro gaat van 6,1 inch naar 6,3 inch, dat van de 16 Pro Max van 6,7 inch naar 6,9 inch. De iPhone 16 en iPhone 16 Plus behouden de huidige schermformaten van 6,1 inch en 6,7 inch. Ook ProMotion met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz blijft exclusief voor de Pro-modellen.

Wil je graag een zo groot mogelijk scherm, dan kun je het beste kiezen voor de iPhone 16 Pro Max. Het is voor het eerst sinds de iPhone 13 dat de schermformaten van de Pro- en niet-Pro iPhones verschillen.

2. Titanium ontwerp

De iPhone 15 Pro had voor het eerst een heel nieuw ontwerp en was gemaakt van titanium in plaats van roestvrij staal. Hoewel Apple het design van iPhones in een volgende generatie vaak naar alle modellen doorvoert, is dit niet het geval met de titanium afwerking. Het titanium ontwerp blijft exclusief voor de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max.

3. Verbeterde camera

Zoals gebruikelijk heeft de iPhone 16 twee camera’s (hoofdcamera en ultragroothoek) en de iPhone 16 Pro drie (hoofdcamera, ultragroothoek en telezoom). Dit jaar wordt het wat interessanter, omdat de 5x zoom die voor het eerst verscheen op de iPhone 15 Pro Max, wordt uitgebreid naar de iPhone 16 Pro. Dit betekent dat je niet langer voor de grootste iPhone hoeft te kiezen om het beste camerasysteem te krijgen.

De iPhone 16 Pro krijgt dit jaar ook een verbeterde ultragroothoek, die van 12 MP naar 48 MP gaat. De standaard iPhone 16 heeft nog steeds een 12 MP ultragroothoek.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Snellere prestaties

Zowel de iPhone 16 als de iPhone 16 Pro krijgen de A18-chip. De iPhone 16 Pro krijgt echter een krachtigere versie, de A18 Pro. Het is onduidelijk in hoeverre de A18 Pro verschilt van de A18, maar de verwachting is dat de A18 Pro een 6-core GPU krijgt en de A18 een 5-core GPU. De A18 Pro zou ook een krachtigere Neural Engine hebben, wat veelbelovend kan zijn voor toekomstige Apple Intelligence-functies.

Conclusie: voordelen iPhone 16 Pro

De iPhone 16 en iPhone 16 Pro lijken meer op elkaar dan ooit. Dit komt voornamelijk doordat de action-knop naar alle vier de modellen komt. Mogelijk geldt hetzelfde voor de capture-knop, maar dat is nog niet zeker. Kies je voor de iPhone 16 Pro, dan zal dat zijn vanwege een of meer van de voordelen die we hier hebben genoemd. Vermoedelijk speelt de verbeterde camera hierin de grootste rol. Op maandag 9 september 19 uur Nederlandse tijd worden alle iPhones tijdens een Apple-event gepresenteerd.