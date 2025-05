Dit zijn de voor- en nadelen van het design van de iPhone 17 Air

De iPhone 17 Air moet een aantal compromissen sluiten om zo dun te zijn, maar er zijn ook functies waarop je niet hoeft in te leveren.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor- en nadelen van de iPhone 17 Air

Apple komt later dit jaar met de iPhone 17 Air en dat wordt de dunste iPhone ooit, met een dikte van slechts 5,5 mm. Dat is bijna de helft dunner dan een ‘normale’ iPhone. Dit dunne design heeft uiteraard voor- en nadelen, dus die zetten we voor je op een rij.

Voordelen

1. Schermtechniek

De nieuwe dunne iPhone sluit geen compromissen als het gaat om de beeldschermtechniek. De Air krijgt een 6,6-inch OLED-scherm met LTPO, een primeur voor reguliere modellen. Dit betekent dat je een heleboel geweldige displayfuncties krijgt, zoals 120 Hz ProMotion en always-on. De iPhone wordt ook even groot als de iPhone 16 Plus die hij vervangt.

2. Prijs

Hoewel de iPhone 17 Air een meer geavanceerd design heeft, blijft de prijs naar verluidt nagenoeg gelijk aan die van de iPhone 16 Plus. Dit zou betekenen dat de prijs voor de iPhone 17 Air waarschijnlijk rond de 900 euro zal liggen.

3. Processor

Je zou misschien verwachten dat een veel dunnere iPhone ten koste gaat van de prestaties. Toch krijgt de iPhone 17 Air volgens de laatste geruchten net als de rest van de iPhone 17-serie de A19-chip. Het toestel krijgt ook 8 GB werkgeheugen voor ondersteuning van Apple Intelligence.

4. MagSafe

Toen duidelijk werd dat de iPhone 16e geen MagSafe zou krijgen, verschenen er speculaties dat het ook niet in het ultradunne ontwerp van de iPhone 17 Air zou passen. Uit recente lekken van dummy-modellen blijkt echter dat de nieuwe dunne iPhone wel MagSafe krijgt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nadelen

1. Camera’s

De iPhone 17 Air krijgt een enkele 48-megapixelcamera aan de achterkant. Hoewel deze 48-megapixel sensor een 2x optische zoom biedt, heb je niet de flexibiliteit van een ultragroothoekcamera.

Er is ook geen ingebouwde zoomlens, wat tot nog toe eigenlijk nooit het geval is op reguliere iPhone-modellen. Als de camera een belangrijk onderdeel voor je is, zijn andere iPhone 17-modellen een veel betere keuze.

2. Speakers

iPhone 17 Air krijgt blijkbaar maar één luidspreker. Het toestel zou te dun zijn om een tweede luidspreker aan de onderkant te plaatsen. In plaats daarvan implementeert Apple een verbeterde speaker die je alleen gebruikt om mee te telefoneren, om de tekortkoming te compenseren.

Naar muziek luisteren kun je dus beter doen met je AirPods dan met de ingebouwde luidspreker.

3. Connectiviteit

De iPhone 17 Air krijgt Apple’s eigen modem, de C1-chip. Dit betekent dat het toestel in de VS geen mmWave ondersteunt, iets dat de iPhone 16 Plus wel ondersteunde. Het betekent ook dat de iPhone 17 Air niet elke mobiele band ondersteunt die de iPhone 16 Plus ondersteunde, hoewel dit in praktijktests waarschijnlijk niet al te veel verschil maakt.

4. Batterijduur

Eerdere geruchten suggereren dat de iPhone 17 Air niet noodzakelijkerwijs hoeft in te boeten op batterijduur dankzij batterijen met een hoge dichtheid en geoptimaliseerd silicium, maar nieuwere geruchten zeggen iets anders.

De batterijduur van iPhone 17 Air zal slechts voldoende zijn voor ongeveer 60-70 procent van de gebruikers, in plaats van de gebruikelijke 80-90 procent. Apple zou zelfs al aan een speciaal batterijhoesje werken om dit verschil te compenseren.

De iPhone 17 Air verschijnt in september

Zoals elk jaar zal de volledige nieuwe iPhone-serie in september verschijnen. Gezien de genoemde nadelen is het nog maar de vraag of het toestel een succes gaat worden. Met name de tegenvallende batterijduur zou Apple nog wel eens parten kunnen gaan spelen. En ook de uiteindelijke verkoopprijs zal van invloed zijn.